Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu
Bursa'da göletin yakınlarında şapkası ve telef olmuş koyunu bulunan 60 yaşındaki talihsiz çobanın cesedi su üstüne çıktı. Çobanın ailesi ve köpeği sabaha kadar göletin kıyısından ayrılmadı.
Bursa'nın İznik ilçesinde koyunlarını otlatmak için dün sabah çıktığı evine geri dönmeyen Ahmet Sağdıç'ın (59) cansız bedeni, bulundu. Sağdıç'ın köpeği Duman'ın ısrarla kenarında havladığı gölette arama yapan ekipler, boğularak öldüğü ortaya çıkan Sağdıç'ın cesedine ulaştı.
Olay, dün akşam 17.00 sularında Bursa'nın İznik İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 60 yaşındaki Ahmet Sağdıç evine dönmeyince ailesi tarafından merak edilerek, koyunları otlattığı kırsal Çamoluk Mahalle göleti çevresinde aramaya çıktı. Gölet üzerinde telef olmuş koyunu gören yakınları, gölet çevresinde yaptıkları arama esnasında Sağdıç'a ait olduğu tahmin edilen şapkayı farketti. Boğulma ihtimali düşünülen Sağdıç'ın yakınları kolluk kuvvetlerinden yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri gölet çevresinde yaptıkları küçük çaplı aramada Sağdıç'a ait herhangi bir ize rastlamadı.
Boğulmuş olma şüphesi üzerine bölgeye AFAD, Mudanya Deniz Polisi sevk edildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, deniz polisine ait balık adamlarda gölette sabah kadar arama çalışması sürdürüldü. Günün ilk ışıklarıyla talihsiz çobanın cesedinin su üstüne çıktığı öğrenildi. Ayrıca Sağdıç'ın ailesi ve köpeği sabaha kadar göletin başından ayrılmadı.
-
Öncelikle Allah rahmet eylesin amcaya ve ailesine sabır diliyorum. Beş can yoldaşı evlat sahibiyim. Maddiyatım ve yerim müsait olsaydı daha da fazla evlat edinirdim. Bütün hayvanları çok seviyorum. Film izlemeyi sevenlere Sadık Dostum ( A Dog''s Way Home) filmini tavsiye ederim. Bir de Beyaz Tanrı(White God)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
İnsan denen yaratık köpek olarak yaratılsa idi keşke.Cevap Yaz 13 11 Yayından Kaldır
-
ŞÜ DUNYADA KÖPEK KADAR SADIK İNSAN YOKCevap Yaz 29 6 Yayından Kaldır
-
Her zamanki yorumlarımda belirttiğim gibi hayvanlar sadıktır. köpekleri sevmeyen ve küçümseyenler şu fotoğrafa iyi bakın bu canlının konuşamasada duruşu ile sahibini kaybetmenin acısını sizlerin tahmin bile edemeyeceğiniz kadar acı çekiyor. . . . . yaşlı amcaya ALLAHDAN rahmet dilerim. . . .Cevap Yaz 29 Yayından Kaldır
-
EN GÜZEL DOST SİZLERSİNİZ KUZUM BENİM YACevap Yaz 27 Yayından Kaldır