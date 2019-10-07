Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

07.10.2019 22:35

Kaza, Bursa-Harmancık yolu Dursunbey mevkiinde meydana geldi. Bursa istikametinden Dursunbey istikametine giden M.K. idaresindeki 06 DK 664 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 16 Z 4932 plakalı otomobille çarpıştı.

KARI KOCA YAŞAMINI YİTİRDİ

Takla atan araçtaki sürücü M.K. ve arkadaşı K.L. yaralanırken, diğer araçta bulunan Hasan Y. ile eşi Fatma Y. hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerini aradı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Harmancık Devlet Hastanesine kaldırırken, hayatını kaybeden Hasan Y. ve Fatma Y.'nin cenazeleri ise Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA