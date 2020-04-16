Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen vatandaş, lüks aracının içinde kafasına silahla ateş ederek yaşamına son verdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi aracının içinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 03.40 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks araç içinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören bekçi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Şahsın 45 yaşındaki H.K. olduğu belirlendi. İlk incelemenin ardından şahsın arabanın içinde silahla kendini öldürdüğü anlaşıldı. Esnaf olduğu ve psikolojik problemleri bulunduğu öğrenilen H.K.'nin cesedi otopsi için Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşte olay yerinden ilk kareler;

Kaynak: İHA