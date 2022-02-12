Cinnet getiren genç, kız kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı, annesini boğazını keserek öldürdü - Haberler
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Cinnet getiren genç, kız kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı, annesini boğazını keserek öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da cinnet getiren genç, annesi Azime Akman ve kız kardeşi Merve Akman'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Anne olay yerine hayatını kaybetti, kız ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Muhammed Ergül ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sabah 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Muhammed Ergün annesi Azime Akman ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Aralarındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ergül, eline aldığı bıçakla Azime Akman ve 13 yaşındaki kız kardeşi Merve Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan anne ve kızı ağır yaralandı. Komşuların sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polislerin geldiğini gören Ergün, eve girmemelerini engellemek için kapıyı kilitledi. Daha sonra evin penceresini yumruk ve kafasıyla kırdı. Polislerin ikna etmesiyle teslim olan Ergül, olay yerinde ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekiplerinin eve girdiğinde anne ve kızın kanlar içerisinde kaldığını gördü.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Azime Akman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kızı Merve Akman ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Muhammed Ergül'ün annesi Azime Akmanın boğazını keserek öldürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

Merve Akman, Cinnet, Bursa, Baba, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (4)

Tevhidi Öğren İslam tevhid dinidir:

ÇOk normal şeyler artık medeni bir ülkeyiz neden herkes ters yorumlar yazmış anlamıyorum . istediğiniz şey oldu işte daha ne istiyorsunuz YAŞASIN CEHENNEM

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Abdullah Atik:

CANİYE BAKARMISINIZ .. RESMEN BAGARIYOR BEN DELI VE PİSKOPATIM DİYE BUNLARA İĞNEYİ BASICAN ÖBÜR TARAFA GÖNDERİCEN YARGIYI MEŞGUL ETMİCEN ...

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Hamit Gündoğdu:

Cinnet falan hikaye esas olan ailenin sağlam temeller üzerine kurulu olup sevgi ve saygı dolu bir yaşam olması gerekmektedir. Birde bu soysuza bu ad verilmis!!

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