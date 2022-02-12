Cinnet getiren genç, kız kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı, annesini boğazını keserek öldürdü

Sabah 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Muhammed Ergün annesi Azime Akman ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Aralarındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ergül, eline aldığı bıçakla Azime Akman ve 13 yaşındaki kız kardeşi Merve Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan anne ve kızı ağır yaralandı. Komşuların sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CAMLARI KIRDI

Polislerin geldiğini gören Ergün, eve girmemelerini engellemek için kapıyı kilitledi. Daha sonra evin penceresini yumruk ve kafasıyla kırdı. Polislerin ikna etmesiyle teslim olan Ergül, olay yerinde ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekiplerinin eve girdiğinde anne ve kızın kanlar içerisinde kaldığını gördü.

ANNESİ ÖLDÜ, KARDEŞİ AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Azime Akman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kızı Merve Akman ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Muhammed Ergül'ün annesi Azime Akmanın boğazını keserek öldürdüğü öğrenildi.