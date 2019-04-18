Kaçak Kazı Yapan Defineciler, 35 Metrelik Çukurda Mahsur Kaldı! Ekipler Seferber Oldu
Bursa'da kaçak define aramak için mağarada kazı yapan 7 defineci 35 metrelik çukurda mahsur kaldı. Jandarma, AFAD AKUT, 112 ve itfaiye ekipleri, definecileri kurtarmak için başlattı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 defineci, kuyuda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, AKUT, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi.
EKİPLER, BÖLGEYE YÜRÜYEREK GİTMEK ZORUNDA KALDI
Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında jandarmaya, Elbeyli köyünde Kızıltepe mevkisinde bir mağarada 35 metre derinlikte 7 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağlık olması sebebiyle ekiplerin bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalıştığı ifade edildi.
MAĞARADA MAHSUR KALAN DEFİNECİLER METAN GAZINA MARUZ KALDI
Mağarada 7 kişi metan gazından zehirlenince 8.definecinin bir çobana haber verdiği, onun da jandarmadan yardım istediği bildirildi. Jandarma ekipleri mağaraya kimsenin girişine izin vermezken, arama kurtarma ekiplerinin ekiplerin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
"1 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU"
Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu yaptığı açıklamada, "Elbey köyüne bağlı mevkiinde oluyor, 7-8 vatandaşımız kaçak kazı yapmak için anlaşıyorlar. 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulup jandarma ekiplerine haber veriyor. Bütün birimler seferber oldu. Ambulans ekipleri tam teçhizatlı hazır bulunuyor." ifadelerini kullandı.
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Kazdıkları kuyuya düşmüşler.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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millet işsizlikden ne hâle gelmiş yazikCevap Yaz 17 6 Yayından Kaldır............: TİMO135. . . hayırlı kandiller. hayırlı cumalar.1 1 Yayından KaldırTİM0135: Çok doğru diyon yüzde yüz. gelecekten ümidi kesen milyonlarla dolu ülke ne yazıkki :(2 1 Yayından Kaldır
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Akılsız başın kahrını ayaklar çekerCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır