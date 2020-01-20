: Silahla çayevini basıp kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

20.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:53

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Meydanı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 4 kişi çay içtiği esnada, bir kişi silahla gelerek ateş etti. Ardından bu dört şahıstan biri de silahını çıkartarak yanındaki iki kişiye mermi boşalttı. 2 saldırgan beyaz araçla olay yerinden uzaklaştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan Delil A, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi arıyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 kişinin çay içtiği esnada bir kişi, mekana gelip silahıyla ateş ediyor. Bu sırada çay ocağında oturanlar panikle kaçışıyor. Ardından 4 kişiden 1'i silahını çıkartıp, yanındaki 2 kişiye ateş ediyor. Daha sonra eli silahlı iki kişi, olay yerinden kaçıyor.

Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

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