Silahla çayevini basıp kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
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Silahla çayevini basıp kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Bursa'da eli silahlı bir saldırgan çay içilen mekana girip bir masada oturanlara kurşun yağdırdı. Aynı masada oturan dört kişiden birinin, birlikte oturduğu diğer üç kişiye silahla saldırması ise akıllara planlı bir komplo düzenlendiği ihtimalini getirdi.

20.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:53
Silahla çayevini basıp kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

'nın ilçesine bağlı Emirsultan Meydanı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 4 kişi çay içtiği esnada, bir kişi silahla gelerek ateş etti. Ardından bu dört şahıstan biri de silahını çıkartarak yanındaki iki kişiye mermi boşalttı. 2 saldırgan beyaz araçla olay yerinden uzaklaştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan Delil A, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi arıyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 kişinin çay içtiği esnada bir kişi, mekana gelip silahıyla ateş ediyor. Bu sırada çay ocağında oturanlar panikle kaçışıyor. Ardından 4 kişiden 1'i silahını çıkartıp, yanındaki 2 kişiye ateş ediyor. Daha sonra eli silahlı iki kişi, olay yerinden kaçıyor.

Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

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: Silahla çayevini basıp kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
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HABER YORUMLARI (11)

  • DEMİ LEN KEL!:
    ülkeyi yönetenler ruh hastası, şehir olmuş çokmu
    2 Yayından Kaldır
  • ALPER:
    ruhsatli silah kaldirilsin . . . silah bicak tasimaya 5 yil hapis cezasi verilmeli. . . suc islerse oldursun veya yaralisin agirlastirilmis muebbet cezasi. . . ulkede suc kalirmi goreyim ondan sonra. . . ayrica sehirler cok doldu dogudan koylerden goclerle. . millet birbirini yiyiyor sudan sebeplerden biran once koylere geri donus icin projeler yapilmali dogu illerinden goc bitmeli dogudan gelenlerin tekrar geri donmeleri icin de projeler yapilmali . . . fabrika acarsin is garantisi verirsin mesela
    Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
  • BİLİRKİŞİ:
    Silahları yasaklamak çözüm değil. Ìnsan yetiştirmek lazım. Birine zarar vermek isteyen her türlü aracı silah olarak kullanır. Önemli olan cezayı kendisi değil , halkin ortak kanunlarının uygulayıcıları tarafından verilmesidir. Ve uygulanan cezanın kamuoyu tarafından tatminkar olmasıdir.
    9 1 Yayından Kaldır
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