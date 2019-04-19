Kuyuda Mahsur Kalan 7 Defineciden 6'sı Kurtarıldı, 1 Kişi Öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'sı kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi. Ekipler, mahsur kalan son kişiyi de kurtardı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'ıncı defineci de kurtarıldı. Kurtarılan definecinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından ambulansa taşındı. İlk müdahalesi burada yapılan defineci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, mahsur kalan 1 kişiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yoğun çalışma sonucunda kurtarılan son kişi hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mümin S. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.

Öte yandan kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay yerinden görüntüler;

Kaynak: DHA