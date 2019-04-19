Kuyuda Mahsur Kalan 7 Defineciden 6'sı Kurtarıldı, 1 Kişi Öldü
Bursa'da define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'sı kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi. Ekipler, mahsur kalan son kişiyi de kurtardı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'ıncı defineci de kurtarıldı. Kurtarılan definecinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından ambulansa taşındı. İlk müdahalesi burada yapılan defineci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, mahsur kalan 1 kişiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yoğun çalışma sonucunda kurtarılan son kişi hastaneye kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mümin S. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
4 KİŞİYE GÖZALTI
Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.
Öte yandan kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Olay yerinden görüntüler;
-
Arkadaş ne işiniz var kuyularda para bulucağız diye değdi mi? şimdi peki buldunuz mu? ebenizin koordinatlarını tövbe tövbe ya adamı zorla konuşturuyorlar ya yazıktır gidin adam gibi çalışın oraya verdiğiniz emeği başka yerde yapsanız en azından günlük ekmeğinizi çıkarırdınız be ölene Allah rahmet etsin ailesine sabırlar versin inşallah umarım bu olay son olur ve çok iyi bir ders olur.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
vatana millete hep zarar bunlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bence bu gömü işi serbest birakilsin isteyen istediği yeri kolayca izin alıp kazıp devlete teslim Edip parasını alsin yok sit alanı yok koruma bölgesi bı değerler boş yatacagina ülke ekonomisine kazandirilsin.baska ülkeler de eline dedoktor alan istediği yeri kazıyor. Yastık altında ki altınları ekonomiye kazandırmak için uğraşıyor da toprak altındakiler niye ekonomi ye kazndirilmiyor.Biri yazmış hazır yiyiciler babanın malını biri biraksaydiniz orda adam mı öldürdü ler.cok acayip bir millet olduk çıktık.Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
-
yazık adamlar ne umutlarla girdiler kazdılar nerdenbieleceklerdi ölümle karsılasacaklardı dıye. . . yaaa kardeşimm gömü olsa olsa en fazla 3 metrede olsun 5 metrede 30 metre kazmak ne demek beee az mantık be kardesim. . . insanlah sağ olanlar bir an evvel iiyileşir kurtulurlarCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
hazır yiyiycilerCevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır