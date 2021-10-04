Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin

Bahçeşir Koleji'ndeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kolejin Florya kampüsünde yaşananlar ise skandalın boyutunu başka bir yere taşıdı.

Bahçeşehir Koleji Florya kampüsünde okuyan bir öğrenci, servis şoförünün sözlü şiddetine ve kötü muamelesine maruz kaldı. O anların ses kaydını alan öğrenci, durumu velisi ile paylaştı. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan öğrenci velisi, okul yönetiminden ve servis şirketinden şikayetçi oldu. Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada servis şoförü suçlu bulunarak para cezasına çarptırıldı.

Konu hakkında Haberler.com'a ulaşan öğrenci velisi, "Bir süredir Bahçeşehir koleji ile ilgili bazı yazılar okuyorum. Benim de başımdan buna benzer bir olay geçti. Bahçeşehir koleji Florya kampüsünde okuyan oğlumu okulun servisine yazdırdım. Bir süre sonra servis şoförü burnu kanayan oğluma hakaret ederek dövmeye yeltendi. Durumu okul yönetimine bildirdim, kesinlikle ilgilenmediler. Mahkemeye verdim ve servisten aldım. Oğlumun psikolojisi bozuldu ve bir buçuk yıl okula ben götürüp getirdim. Paramızı da iade etmediler" dedi.

"OKUL YÖNETİMİ İLGİLENMEDİ, 'SERVİSLE UĞRAŞMA ONLAR MAFYA' DEDİ"

Açıklamasının devamında okul yönetimi tarafından kendisine servis firması ile ilgili "Onlarla uğraşmayın onlar mafya" denildiğini aktaran veli, "Ben şoförü mahkemeye verdim ve kazandım. Ama bu şahıs hala okurumda çalışıyor başka okula vermişler. Bahçeşehir Koleji'nin servisi parasal anlamda da UKOME'nin belirlediği fiyattan daha pahalıdır. Kimse buna itiraz edemiyor ve çözüm bulamıyor" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE HER ŞEYİ DETAYLICA ANLATTI

Öğrenci velisi, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde ise olayı şöyle anlattı;

"Bahçeşehir Florya Kampüsü'nde okuyan oğlum, akşam okul çıkışında eve gelmek üzere servise binmiş olup kul bahçesinden ayrılmadan servisin içindeyken oğlumun burnu kanamış. Burnuna mendil tutmuş, mendilin kan dolması üzerine mendili değiştirmiş. Kanlı mendili gören servis şoförü Bülent, 11 yaşındaki olan ve servisle taşıdığı çocuğa kendisi ve servis hostesi kendisine yardım edeceği yerde kanlı mendilden dolayı herkesin önünde çocuğuma yüksek sesle bağırarak 'LAN' diye konuştuğu, 'PİS HERİF' diyerek sert bir şekilde bağırdığı, hakaret ettiği, baskı kurup korkutarak kanlı mendili dışarı atması için azarladığı, son derece hiddetli bir şekilde'SENİ SON KEZ İKAZ EDİYORUM' diyerek tehdit ettiği, başının ucuna gelip elini kaldırıp 'BİR TANE KOYARIM' diyerek dövmeye yeltendiği, çaresiz kalan, korkan ve ağlayan mağdur oğlum son çare olarak üzerinde bulunan cep telefonu ile bu anları kaydetmiştir. Bu sırada hostes hiç müdahale etmeyerek bu duruma seyirci kalmış, hatta gülmüştür.

"TEHDİT EDİP DÖVMEYE KALKTILAR"

Çocukların can güvenliğinden, gözetim ve sorumluluğundan, mesul olan 50 yaşlarındaki bu erkek şahsın, 11 yaşındaki bakım ve gözetiminden sorumlu olduğu çocuğa hakaret edip, tehdit etmiş, dövmeye yeltenmiş, bütün çocukların önünde çocuğu küçük düşürmüş, çocukta psikolojik çöküntü, travma ve unutulamayacak olumsuz bir etki bırakmıştır. 11 yaşındaki bir çocuğun burnu kanamış olsa bile kendisine yardımcı olması gerekirken kanlı peçeteyi dışarı atmadığı gerekçesi ile kendisine hakaret etmiş, arkadaşlarının önünde küçük düşürmüş, tehdit etmiş ve dövmeye kalkışmıştır.

"BENİ TELEFONLA ARAYARAK YARDIM İSTEDİ"

Çocuğun bakım ve gözetiminden sorumlu olan Bülent isimli servis şoförünün bütün bu eylemlere seyirci kalıp bunun eylemlerine iştirak eden servis hostesi Aznif isimli kadından şikayetçiyim. Bu olay cuma akşamı okul çıkışı çocuklar servise bindiklerinde, okul bahçesinde meydana gelmiş ve oğlum servis aracından şoförün ve hostesin zorlaması ile elindeki kanlı mendille bahçedeki çöpe atmak için inmeye zorlanmış; gördüğü baskı, tehdit ve şiddet ve yaşadığı infial nedeniyle servis kapısından inerken yer düşmüştür. O sırada beni telefonla arayarak yardım istemiştir. Buna benzer olaylar daha önce de meydana gelmiş, velilerin bu tür benzer olaylardan şikayetçi olduklarını duydum.

KURUM ŞOFÖRÜN VE HOSTESİN SOYADINI VERMEDİ

11 yaşındaki oğlum tesadüfen o anı telefona kaydetmemiş olsa idi bu olay ortaya çıkamayacaktı. Kurum yetkililerinden bu şoför ve hostesin soy isimlerinin cumhuriyet başsavcılığına vereceğim dilekçeye yazmak için istedim, kasıtlı olarak vermediler. Bu kişilerden, bu eylemden dolayı ve ruh sağlığı yerinde olmayan, gerekli özen ve sorumluluğu göstermeyen bu kişileri çalıştırmalarından ve bu neticeden sorumlu olmalarından dolayı şikayetçiyim. Şüpheli servis şoförüne var ise psikoteknik test raporunu veren hekim ve kurumdan da şikayetçiyim. Eğer böyle bir rapor yok ise bu raporu almadan böyle bir elemanı çalıştıran City Turizm sahibi ve yetkililerinden şikayetçiyim."

ŞOFÖRÜN SAVUNMASI: TEHDİT KASTIM YOKTUR

Küçük çocuğa kötü muamelede bulunan servis şoförü ise savunmasında, "Ben Özel Bahçeşehir Koleji'nde servis şoförlüğü yapıyorum. Mağdur ile diğer çocuklar arabaya bindi. Çocuğun burnu kanaması nedeniyle kanlı pamuğu arabanın içerisine atmış, çocuklar da bana bunu söyleyince ben de pamuğu alıp çöpe atmasını söyledim. Mağdur da yapmadı, ben de o anki kızgınlıkla ağzımdan birtakım sözler çıkmış olabilir. Ama tehdit kastım yoktur." dedi.

ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ OLAYDAN SONRA KURUMDA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Mahkeme, mağdur çocuğun velisinin açtığı davada servis şoförünü haksız bularak adli para cezası verdi. Olaya konu olan ve daha sonra mahkeme tarafından suçlu bulunarak cezalandırılan görevlinin, olayın gerçekleşmesinden sonra da aynı kurumda çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

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