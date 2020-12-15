- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı
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- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı

15.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:47

- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 hastalığı sebebiyle bir haftadır kısmi karantina uygulanan Dutluca Mahallesi'nde vakalarının artması üzerine genel karantina...

- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 hastalığı sebebiyle bir haftadır kısmi karantina uygulanan Dutluca Mahallesi'nde vakalarının artması üzerine genel karantina uygulanmasına karar verdi.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki 400 nüfuslu Dutluca mahallesinde, jandarma tedbir alırken, mahallenin 4 girişine bariyerler kondu. Burhaniye'de 7 vaka görülmesi üzerine 7 Aralık'ta kısmi karantina başlatılan Dutluca'da pozitif vaka sayısının 26, temaslı sayısının da 18 olarak belirlenmesi üzerine bu günden itibaren genel karantina uygulanmasına başlandı.

(FT-EME-MŞ)

- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı
- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı
- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı
- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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