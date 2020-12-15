Burhaniye'de bir mahalle karantinaya alındı
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Burhaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

15.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:20
Burhaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslının bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslının bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi, Kovid-19 vakalarının yükselmesi ve temaslı kişilerin bulunması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, 400 nüfuslu mahallenin girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.


Burhaniye'de bir mahalle karantinaya alındı
Burhaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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