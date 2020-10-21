Burhan Öçal kimdir? Burhan Öçal kaç yaşında, nereli? Burhan Öçal evli mi?

Başarılı sanatçı Burhan Öçal'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Burhan Öçal evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Ortaya koyduğu şarkılarla adından söz ettiren usta isim Burhan Öçal biyografisi haberimizde.

Burhan Öçal kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Ünlü perküsyon sanatçısı, eserleri ile dikkatleri çekiyor. Öçal hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Burhan Öçal nereli? Burhan Öçal eşi kim? İşte, Burhan Öçal'ın ailesine dair ayrıntılar...

BURHAN ÖÇAL KİMDİR?

Öçal, 25 Nisan1959 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi. İsviçre'nin Zürih şehrinde ve İstanbul'da yaşayan Burhan Öçal, çocukluk yıllarında müziğe ilgi duymaya başladı. İsviçre'deki ilk yıllarında ülkenin ünlü caz müzisyeni Pierre Favre ile çalıştı. Bu ismi İsviçreli caz piyanisti George Gruntz, Portekizli dünyaca ünlü klasik piyanist Maria Joao Pires ve Avustralyalı piyanist Peter Waters takip etti.

İSTANBUL ORİENTAL ENSEMBLE'I KURDU

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde konser veren Öçal'ın, Weather Report'un yaratıcısı efsane isim Jo Zawinul ile tanışmasıyla kariyer planları değişti. Zawinul'un senfonik caz projesinde 10 sene boyunca solist olarak yer aldı. Öçal'ın ilk solo albüm çalışması Buthcer's Dance oldu. Aynı dönemde kendi adına kurduğu funk jazz grubuyla da (Burhan Öçal Group) albüm çalışması yaptı. Diğer yandan "İstanbul Oriental Ensemble"ı kurdu. Öçal'ın İstanbul Oriental Ensemble ile yaptığı albümlerin ilk iki tanesi Gypsy Rum ve Sultan's Secret Door, Almanya'nın Grammy'si sayılan "Prieses der Deutschen Schallplattenkrıtık" ödülünü kazandı. Yine o dönem Sting ile tanıştı.

CHOK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Amerika'nın popüler menajerlik şirketi ICM'in ünlü klasik gitaristi Eliot Fisk ile tanışan Öçal, Amerika'da ve Avrupa'da 10 sene boyunca konser verdi. Amerikalı caz bas gitaristi Jamaaladeen Tacuma ile Groove Alla Turca albümünü çıkardı.Paris'te yaptığı solo çalışması Jardin Otoman ile Le Monde'un "Chok" ödülünü aldı. Amerika ve İngiltere'de ünlü olan İrlandalı kemancı Eilen Eiwers ile 2006'da başarılı bir Amerika turu yaptı. Osmanlı dönemine büyük ilgi duyan sanatçı 36 padişahın anısına Sultan projesini hayata geçirdi. Kurduğu Trakya All Stars grubuyla iki albüm yapıp çeşitli konserler vermiştir. Ünlü İngiliz şef Howard Griffiths ile Avrupa'nın birçok senfoni orkestralarında çalışmalar yapan Öçal bu çalışmalarının ardından 2007 yılında Zürih Oda Orkestrası'yla birlikte konçerto alaturka albümünü yayınladı. Ukraynalı piyanist Alexey Botvinov ile Goldberg Reloaded Project, Reloaded 2 ve Double-Piano&Percussion projelerini hayata geçiren müzisyen bu projeyle Paris, Basel, Kiev, Odessa, Kıbrıs, Zürih gibi dünyanın pek çok şehrinde konser verdi.

Saz, tambur, darbuka ve ud gibi enstrümanları çalabilen Burhan Öçal: Montreal Jazz Festivali, Montreux Jazz Festivali, Womad World Music Festivali, Perugia Jazz Festivali, Roma Jazz Festivali, Şikago Jazz Festivali, Willisau Jazz Festivali, Bombay Jazz Festivali, İstanbul Jazz Festivali, Berlin Jazz Festivali, Paris Jazz Festivali, Viyana Jazz Festivali, Jazz àVienne, Moskova Jazz Festivali, Denhaag (North Sea Jazz Festivali) gibi festivallerde yer aldı.

2019 yılında Melike Yıldırım ile evlenen Öçal'ın bir çocuğu oldu.

ALBÜMLERİ

Oynamaya Geldik (2006)

Yeni Rüya (2005)

Trakya All Star-Kırklareli İl Sınırı

Sultan Orhan (albüm)|Sultan Orhan

Sultan Secret Door

Caravaneseria

Oient Secret

Grand Bazar

Sultan

Grove Alla Turca (Türkiye)

1001 Nacht Musik

Dervis Mustafa

Black Sea - Karadeniz 1992

Sultan Osman

FİMLERİ - DİZİLERİ

2013 Istanbul Unveiled

2010 Türkler Çıldırmış Olmalı - Albay Mehmet Kara

2008 Dinle Neyden

2007 O Kadın - Yeşim'ın babası

2006 Maçolar

2004 O Şimdi Mahkum - Numan