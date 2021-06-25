Burhan Karaçam kimdir? Burhan Karaçam kaç yaşında, nereli? Burhan Karaçam biyografisi!
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Burhan Karaçam kimdir? Burhan Karaçam kaç yaşında, nereli? Burhan Karaçam biyografisi!

Burhan Karaçam kimdir? Burhan Karaçam kaç yaşında, nereli? Burhan Karaçam biyografisi!
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Burhan Karaçam, Fenerbahçe taraftarlarının gündemindeki isim olmaya devam ediyor. Söylemleri ile dikkat çeken Burhan Karaçam, dikkatleri üzerine topladı. Peki, Burhan Karaçam kimdir? Burhan Karaçam kaç yaşında, nereli? Burhan Karaçam mesleği nedir? Burhan Karaçam hayatı ve biyografisi nedir?

1992'de başladığı Çukurova Holding Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeliği'ni 1999 yılına kadar sürdürmüştür. 2000 yılında Koç Holding ile Koçbank'ın kurulmasını sağlamıştır. Peki, Burhan Karaçam kimdir? Burhan Karaçam kaç yaşında, nereli? Burhan Karaçam mesleği nedir? Burhan Karaçam hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURHAN KARAÇAM KİMDİR?

Burhan Karaçam (1949; İstanbul), Türk iş adamı ve bankacı.

1949 yılında İstanbul'da doğan Burhan Karaçam, 1964 yılında girdiği Robert Kolej'de lise ve üniversite eğitimini tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduğu 1972 yılında Arthur Andersen'de iş hayatına başlayan Karaçam, aynı zamanda şirketin İstanbul ofisinin kurucularındandır. 1981'de Pamukbank'ın genel müdür yardımcısı, 1984-87 yılları arasında Egebank genel müdürlüğü, 1987 yılında ise Yapı Kredi Bankası genel müdürlüğü görevlerini icra etmiştir.

1992'de başladığı Çukurova Holding Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeliği'ni 1999 yılına kadar sürdürmüştür.

2000 yılında Koç Holding ile Koçbank'ın kurulmasını sağlamıştır.

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