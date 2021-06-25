Burhan Karaçam kimdir? Burhan Karaçam kaç yaşında, nereli? Burhan Karaçam biyografisi!

Burhan Karaçam, Fenerbahçe taraftarlarının gündemindeki isim olmaya devam ediyor. Söylemleri ile dikkat çeken Burhan Karaçam, dikkatleri üzerine topladı. Peki, Burhan Karaçam kimdir? Burhan Karaçam kaç yaşında, nereli? Burhan Karaçam mesleği nedir? Burhan Karaçam hayatı ve biyografisi nedir?