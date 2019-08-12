Yangın, Burgazada'da 14 dönümlük alanı tahrip etti

12.08.2019 19:45

Burgazada'da 6 saat önce ormanlık alanda yangın çıktı. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangın söndürülürken 14 dönümlük alanın zarar gördüğü açıklandı.

Buragazada'da saat 14.00 sırlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 14 dönümlük alanın tahrip olduğu düşünülürken, çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

İSTANBUL ADALARI'NIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜĞÜ

Burgazadası, İstanbul Adaları'nın büyüklük olarak üçüncüsüdür. Ada yuvarlak bir biçimdedir ve eni boyu yaklaşık 2 kilometredir.Yüzölçümü ise 146 hektardır. Yangında tahrip olan yer ise yüzde 1'lik bir alanı kapsamaktadır.

Kaynak: İHA