Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini yaşıyor

03.11.2019 23:19

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Afili Aşk'ta "Ayşe" karakterine hayat veren Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini yaşıyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Oyuncu, bikinili güneş ışıklarının üzerinde adeta dans ettiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede 150 binin üzerinden beğeni aldı.

"ATEŞ GİBİ YAKIYORSUN"

Güzelliği ile göz dolduran oyuncuya "Ateş gibi yakıyorsun" göndermesi yapan hayranları, birçok iltifatta da bulundu.

İşte o paylaşım:

Yine yazı bekleriz ??