Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini yaşıyor

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini yaşıyor

Afili Aşk dizisinde gösterdiği başarılı performansla izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini çekiyor.

03.11.2019 23:19
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini yaşıyor

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Afili Aşk'ta "Ayşe" karakterine hayat veren Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini yaşıyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Oyuncu, bikinili güneş ışıklarının üzerinde adeta dans ettiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede 150 binin üzerinden beğeni aldı.

"ATEŞ GİBİ YAKIYORSUN"

Güzelliği ile göz dolduran oyuncuya "Ateş gibi yakıyorsun" göndermesi yapan hayranları, birçok iltifatta da bulundu.

İşte o paylaşım:

Yine yazı bekleriz ??


VİDEO: Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini yaşıyor
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