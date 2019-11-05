Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı: Güzel bir uyum yakaladık

05.11.2019 21:35 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:35

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Afili Aşk'ta canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Burcu Özberk, MAG Kasım sayısı için Emre Yunusoğlu objektifinin karşısına geçti.

Derginin kapağını paylaşan oyuncu, "Ekip şahane" notuyla çekimlerden memnun kaldığını da belirtti.

"İNTERNETTE İŞ YAPMAYI İSTİYORUM"

Kendisi hakkında da önemli detaylar veren Özberk, yeni proje için de internet dizisi yapma arzusunu anlattı. Özberk, "İnternette iş yapmayı açıkçası istiyorum. Daha rahat bir çalışma ortamı olacak, daha sindirilmiş, üzerine çalışılmış ve cesur olacağı için o tarafta da var olmak istiyorum" diye konuştu.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL İTİRAFI

Afili Aşk dizisinde başrolü paylaştığı Çağlar Ertuğrul ile ilgili de itiraf gibi açıklamalarda bulunan Özberk, yakışıklı oyuncuyla iyi bir uyum yakaladıklarını söyledi. Özberk, "Sahnelerden önce yönetmenimiz ile prova yapıyoruz. Aklımızda soru işareti kalmadan kayıt diyoruz. Çağlar ile o ana odaklanıyoruz. Bu da her şeyi daha gerçek kılıyor" ifadelerini kullandı.