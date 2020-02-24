Burcu Kara tiyatroya geri dönüyor
Haberler » Magazin » Burcu Kara tiyatroya geri dönüyor - Magazin

Burcu Kara tiyatroya geri dönüyor

Güzel oyuncu Burcu Kara, üç yıl aradan sonra 1960'lı yıllarda geçen oyunla tiyatro sahnesine dönüyor. Kara, komedi türünde sahnelenecek 'Karanlıkta Komedi' oyununda 'Carol' isimli karaktere hayat verecek

24.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:41
Burcu Kara tiyatroya geri dönüyor

Bugüne kadar komedi türünde oyunlarla tiyatro sahnesinde yer alan güzel oyuncu, ilk kez bir dönem oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

1960'lı yıllarda geçen hikayesiyle ve kostümleriyle izleyiciyi hem geçmişe taşıyacak, hem de gülme krizine sokacak oyunda 'ya, Gökçe Özyol, Ahu Yağtu, Attila Olgaç, Akasya Asıltürkmen, Bülent Alkış ve Barış Kıralioğlu gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Kara, provaları bir buçuk ay süren oyunla 27 Şubat'ta ilk kez izleyiciyle buluşacak.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler