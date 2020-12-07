BURCU KARA NEDEN MUTFAĞA GİRMİYOR?
07.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:15
Burcu Kara, yapımcı eşi Fırat Parlak'ın çok güzel yemek yaptığını belirtti. Oyuncu, "Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım" dedi
Burcu Kara, katıldığı bir yemek programında ev hayatıyla ilgili esprili yorumlarda bulundu. Eşi Fırat Parlak'ın güzel yemek yaptığını söyleyen oyuncu,& ; "Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra& ; sadece yardım için mutfağa giriyorum" şeklinde esprili bir yorumla eşinin ustalığına dikkat çekti.
Kaynak: Snob Magazin