BURCU KARA NEDEN MUTFAĞA GİRMİYOR?

Burcu Kara, katıldığı bir yemek programında ev hayatıyla ilgili esprili yorumlarda bulundu. Eşi Fırat Parlak'ın güzel yemek yaptığını söyleyen oyuncu,& ; "Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra& ; sadece yardım için mutfağa giriyorum" şeklinde esprili bir yorumla eşinin ustalığına dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin