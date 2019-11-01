Burcu Esmersoy'la boşanan Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç ile görüntülendi

01.11.2019 12:16

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz sene evlendiği Berk Suyabatmaz ile geçtiğimiz Eylül ayında tek celsede boşandı. Çapkınlıklarıyla sık sık adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, 2013 yılında aşk yaşadığı Berrak Tüzünataç ile görüntülendi.

BAŞ BAŞA GÖRÜNTÜLENDİLER

15 ay Burcu Esmersoy ile evli kalan Suyabatmaz, boşandıktan kısa bir süre sonra eski yaşantısına geri döndü. Suyabatmaz, önceki akşam Bomonti'de başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç ile kahve içerken görüntülendi. Gazetecileri fark edince koşar adımlarla mekanın iç kısmına geçen ikili kısa süre sonra, mekandan ayrı ayrı çıktılar.

"BERK BENİM ÇOK ESKİ ARKADAŞIM"

Gazetecilerin, "Berrak Hanım hayırlı olsun. Berk Bey ile yeni bir aşka mı başladınız" sorusuna, Tüzünataç, "Hayır, Berk benim çok eski arkadaşım. Yakınlardaydım. Onu gördüm, kahve içtik" diyerek kaçamak cevaplar verdi. Oyuncudan sonra mekandan çıkan Suyabatmaz ise aşk sorularına cevap vermedi.