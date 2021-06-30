Burcu Burkut Erenkul kimdir? Burcu Burkut Erenkul kaç yaşında, nereli? Burcu Burkut Erenkul biyografisi!

Rüzgarın Kızı takma adlı Türkiye'nin en genç kadın Ralli şampiyonudur. 2013 yılında TRT Belgesel kanalında yayınlanan Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar belgeselinde, Türkiye'nin ilk Otomobil yarışçısı Samiye Morkaya'yı canlandırmıştır. Peki, Burcu Burkut Erenkul kimdir? Burcu Burkut Erenkul kaç yaşında, nereli? Burcu Burkut Erenkul hayatı ve biyografisi nedir?

Babası Korkut Erenkul, güzellik yarışmasında yarışan Burcu Burkut isimli mankeni çok beğendiği için kızına Burcu Burkut ismini vermiştir. Rüzgarın Kızı takma adlı Türkiye'nin en genç kadın Ralli şampiyonudur. Peki, Burcu Burkut Erenkul kimdir? Burcu Burkut Erenkul kaç yaşında, nereli? Burcu Burkut Erenkul hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURCU BURKUT ERENKUL KİMDİR?

Burcu Burkut Erenkul 6 Şubat 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türkiye'nin en genç kadın Ralli şampiyonudur. 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında TRT Belgesel kanalında yayınlanan Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar belgeselinde, Türkiye'nin ilk Otomobil yarışçısı Samiye Morkaya'yı canlandırmıştır.

2015 yılında Renault Türkiye'nin, Renault Clio reklamında, stunt (dublörlük) olarak yer almıştır.

BİYOGRAFİSİ

Babası Korkut Erenkul, güzellik yarışmasında yarışan Burcu Burkut isimli mankeni çok beğendiği için kızına Burcu Burkut ismini vermiştir. İlk ve orta okul öğrenimini 3. Selim İlköğretim Okulu'nda tamamladı ve Kadıköy Kemal Atatürk Lisesinden mezun oldu. 2013 yılının Haziran ayında ise İstanbul Aydın Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olarak öğrenim hayatını tamamladı.

YARIŞ KARİYERİ

Babasının motorsporlarına olan düşkünlüğü sebebiyle 1997 yılında Karting ile tanıştı. 1999 yılında ise profesyonel olarak Karting yarışlarında yarışmaya başladı. 15 yaşına kadar Karting yarışlarına devam etti ve birçok başarı elde etti. 16 yaşında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) aldığı özel izinle Polo Ladies Cupta yarıştı. Böylelikle Türkiye'nin yarışan en genç pilotu oldu. 2007 yılında babasının yanında co-pilot koltuğuna oturdu ve Ralli ile tanıştı. 2008 yılında arkadaşlarından topladığı 10 TL ile 3000 TL'lik bütçeye ulaşarak pilot koltuğunda ilk rallisini yaptı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın uzun ve zorlu bir yarışı olan İstanbul Rallisi'nde finiş görerek, hedefine ulaştı. Yine 2008 yılında Fin bir pilotun yanına oturarak Off Shore deneyimi de yaşadı.

2010 yılına kadar ufak çapta mahalli rallilere katıldı. 2010 yılında Sonax ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ford Rally Sport Türkiye bünyesindeki Ford Fiesta ST ile yarışan genç pilot 2010 yılında Türkiye Gençler Üçüncüsü, İstanbul Bayan Pilotlar Şampiyonu ve N3 Birincisi oldu.

2011 yılında, Ford Fiesta ST ile Sonax ve Tissot sponsorluğunda, Bonus Parkur Racing takımında takım pilotu olarak yarıştı ve Türkiye Bayan Pilotlar İkincisi oldu.

2012 yılında da Ford Fiesta ST otomobiliyle Bonus Parkur Racing takımında yarışmaya devam etti. Aydoğanlar Otomotiv, Liqui Moly, Sonax ve Unifree Dutyfree sponsorluğunda yarıştı ve 2012 yılını, erkek rakiplerine karşı tek kadın pilot olarak yarıştığı Sınıf 8 kategorisini Türkiye Birincisi olarak tamamladı.

2013 yılında da Bonus Unifree Parkur Racing takımı adına, Aydoğanlar Otomotiv, Liqui Moly, Sonax ve Unifree Dutyfree sponsorluğunda yarışmıştır. Sezonun ilk 5 yarışını 4 çeker otomobile karşı 1. sırada tamamlamasına rağmen son 2 yarıştığı problemler sebebiyle Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştır.

2014 yılında aynı sponsorlarla devam ederken, sezonu Türkiye Kadın Pilotlar klasmanında 3. olarak tamamladı.

EN ÖNEMLİ BAŞARILARI

2012-Türkiye Ralli Şampiyonası - Türkiye Sınıf 8 Birincisi

Türkiye Ralli Şampiyonası - Türkiye Bayan Pilotlar İkincisi

2011-Türkiye Ralli Şampiyonası - Türkiye Bayan Pilotlar İkincisi

Türkiye Ralli Şampiyonası - Türkiye Genç Pilotlar İkincisi

2010-İstanbul Ralli Şampiyonası - İstanbul Bayan Pilotlar Şampiyonu

İstanbul Ralli Şampiyonası - İstanbul N3 Birincisi

Türkiye Ralli Şampiyonası - Türkiye Genç Pilotlar Üçüncüsü

2008-İstanbul Ralli Şampiyonası - İstanbul Bayanlar İkincisi

2006-Türkiye'nin En Genç Pilotu

2005-2007-İstanbul Endurance Cup Şampiyonası Chronos Racing pilotu olarak pist rekorları, best time dereceleri

2004-İstanbul Mahalli Karting Şampiyonası Junior Kategori Dördüncüsü

2003-İstanbul Karting Şampiyonası Junior Kategori Dördüncüsü

2002-Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kategori İkincisi

2001-İstanbul Karting Şampiyonası Mini Kategori Üçüncüsü

2000-Türkiye Karting Mini Şampiyonası Dördüncüsü