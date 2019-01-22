Burçin Terzioğlu, İhanet Sorusuna Cevap Vermemek İçin İlginç Bir Yol Denedi

Dizideki aşklarını gerçek hayata taşıyan ve en sevilen çift olarak gösterilen Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız ayrılmışlardı.

CEVAP VERMEMEK İÇİN ARACINI KAPIYA SIFIR YANAŞTIRDI

Burçin Terzioğlu dün akşam Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi. Muhabirlerin dışarda kendisini beklediğini öğrenen Burçin Terzioğlu, eski sevgilisi ile ayrılık sebebinin Ece Dizdar olduğu iddialarına yanıt vermemek için aracını kapıya sıfır yanaştırdı. İlker Kaleli ile ayrılık nedenlerinin Ece Dizdar olduğu iddialarını yanıtsız bırakarak aracına binen oyuncu Burçin Terzioğlu'nun bu tavrı magazin muhabirlerini rahatsız etti.