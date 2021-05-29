Burası ölüm adası! Metrekareye 5 yılan düşüyor, gidenlerin başına gelenler korkunç

Her ne kadar dışarıdan cennetten bir parça gibi gözükse de, Brezilya'daki Yılan Adası, dünyanın en tehlikeli yılanlarını barındırıyor. Öyle ki bu yılanlardan bazıları bir insanın etini saniyeler içinde eritebiliyor. Bu korkutucu adanın hikayesini Haberler.com'da sizler için derledik.