Burası ölüm adası! Metrekareye 5 yılan düşüyor, gidenlerin başına gelenler korkunç
Her ne kadar dışarıdan cennetten bir parça gibi gözükse de, Brezilya'daki Yılan Adası, dünyanın en tehlikeli yılanlarını barındırıyor. Öyle ki bu yılanlardan bazıları bir insanın etini saniyeler içinde eritebiliyor. Bu korkutucu adanın hikayesini Haberler.com'da sizler için derledik.
Brezilya'daki Yılan Adası, dünyanın en ölümcül yılanlarıyla doluş. Metrekare başına 5 yıl düşen adada yılanlara kurban gidenlerin sayısı da bir hayli fazla. Adaya gidenlerin başlarına gelen korkunç olayları Haberler.com'da sizler için derledik.