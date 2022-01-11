Burak Sezen Haberleri - Burak Sezen Kimdir - Haberler

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Burak Sezen Haberleri

Burak Sezen haber, Burak Sezen son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyor

Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyor

Burak Sezen - 11.01.2022
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde renkli kutlama

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde renkli kutlama

Burak Sezen - 20.11.2021
Mahalle kültürünü yaşatmak için 'minderini al, gel'

Mahalle kültürünü yaşatmak için "minderini al, gel"

Burak Sezen - 10.06.2019
Mahalle kültürünü yaşatmak için 'minderini al, gel'

Mahalle kültürünü yaşatmak için "minderini al, gel"

Burak Sezen - 10.06.2019
Sultangazi'de Ramazan Çocukların Gönül Dünyasına Taşınıyor

Sultangazi'de Ramazan Çocukların Gönül Dünyasına Taşınıyor

Burak Sezen - 03.05.2019
Sgm Yaz Şenliği Sona Erdi

Sgm Yaz Şenliği Sona Erdi

Burak Sezen - 12.08.2018
İzmit'te Ramazan Coşkusu Yaşanıyor

İzmit'te Ramazan Coşkusu Yaşanıyor

Burak Sezen - 21.05.2018
Bu Çocuklar Bir Harika

Bu Çocuklar Bir Harika

Burak Sezen - 21.04.2018
Dünya Çocukları Kocaeli'ye Geliyor

Dünya Çocukları Kocaeli'ye Geliyor

Burak Sezen - 14.04.2018
Ramazan Etkinlikleri Çocukları Mutlu Etti

Ramazan Etkinlikleri Çocukları Mutlu Etti

Burak Sezen - 07.06.2017
Gaziosmanpaşa Ramazan'a Hazır

Gaziosmanpaşa Ramazan'a Hazır

Burak Sezen - 24.05.2017
Y Kuşağının Öyküleri Kitap Oldu

Y Kuşağının Öyküleri Kitap Oldu

Burak Sezen - 24.05.2017
Sultangazi'de Sömestr Etkinliklerine Yoğun İlgi

Sultangazi'de Sömestr Etkinliklerine Yoğun İlgi

Burak Sezen - 25.01.2017
Sultangazi Belediyesi'nden Sömestr Etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi'nden Sömestr Etkinlikleri

Burak Sezen - 20.01.2017
Roman Çocuklar Erkekliğe İlk Adımını Atacak

Roman Çocuklar Erkekliğe İlk Adımını Atacak

Burak Sezen - 03.09.2016
Roman Sünnet Şöleni hafta sonunda yapılacak

Roman Sünnet Şöleni hafta sonunda yapılacak

Burak Sezen - 30.08.2016
Pamukkale'de Çocuklar Eğlendi

Pamukkale'de Çocuklar Eğlendi

Burak Sezen - 01.07.2016
Ramazan Etkinlikleri Kocaeli'de Başladı

Ramazan Etkinlikleri Kocaeli'de Başladı

Burak Sezen - 07.06.2016
Kocaeli Fuarı 50. Ylında Ramazan'a Hazır

Kocaeli Fuarı 50. Ylında Ramazan'a Hazır

Burak Sezen - 01.06.2016
Ramazan Bereketi Gaziosmanpaşa'da Coşkuyla Yaşanacak

Ramazan Bereketi Gaziosmanpaşa'da Coşkuyla Yaşanacak

Burak Sezen - 01.06.2016
50. Kocaeli Fuarı'na Doğru

50. Kocaeli Fuarı'na Doğru

Burak Sezen - 24.05.2016
Kocaeli Fuarı, 50. Yılına Özel Etkinliklerle Açılıyor

Kocaeli Fuarı, 50. Yılına Özel Etkinliklerle Açılıyor

Burak Sezen - 24.05.2016
Ünlü Söz Yazarı ve Bestekar Ülkü Aker, Taburcu Oldu

Ünlü Söz Yazarı ve Bestekar Ülkü Aker, Taburcu Oldu

Burak Sezen - 22.05.2015
Sunucu Burak Sezen Çocuklarla Buluştu

Sunucu Burak Sezen Çocuklarla Buluştu

Burak Sezen - 25.04.2015
Çocukların Burak Abisi De Fuarda

Çocukların Burak Abisi De Fuarda

Burak Sezen - 25.04.2015
Selçuklu'da Şivlilik ve Fener Alayı Coşkusu

Selçuklu'da Şivlilik ve Fener Alayı Coşkusu

Burak Sezen - 21.04.2015
Selçuklu'da Şivlilik ve Fener Alayı Coşkusu

Selçuklu'da Şivlilik ve Fener Alayı Coşkusu

Burak Sezen - 21.04.2015
Osmanlı 'Sahur Meclisi' Üsküdar'da Yeniden Canlanıyor

Osmanlı 'Sahur Meclisi' Üsküdar'da Yeniden Canlanıyor

Burak Sezen - 25.06.2014
Yürüme Engelli Tuğçe Arkadaşlarını Yalnız Bırakmadı

Yürüme Engelli Tuğçe Arkadaşlarını Yalnız Bırakmadı

Burak Sezen - 28.04.2014
Başkan Olacak Çocuklar' Projelerini Açıkladı

Başkan Olacak Çocuklar' Projelerini Açıkladı

Burak Sezen - 26.04.2014
Yürüme Engelli Tuğçe Arkadaşlarını Yalnız Bırakmadı

Yürüme Engelli Tuğçe Arkadaşlarını Yalnız Bırakmadı

Burak Sezen - 26.04.2014
Başkan Olacak Çocuklar Projelerini Açıkladı

Başkan Olacak Çocuklar Projelerini Açıkladı

Burak Sezen - 26.04.2014
Okul Birincilerine Altın

Okul Birincilerine Altın

Burak Sezen - 24.01.2014
Oradaki Köy İzmir Ekonomili Öğrencilere Çok Yakın

Oradaki Köy İzmir Ekonomili Öğrencilere Çok Yakın

Burak Sezen - 23.01.2014
Çocukların Gönlünü Şarkılarla Kazanıyor

Çocukların Gönlünü Şarkılarla Kazanıyor

Burak Sezen - 26.11.2013
Çetinkaya: 'Neşeli Çocuk, Mutlu Toplum Doğurur'

Çetinkaya: "Neşeli Çocuk, Mutlu Toplum Doğurur"

Burak Sezen - 22.11.2013
Ömer Döngeloğlu, Vatandaşlarla Buluştu

Ömer Döngeloğlu, Vatandaşlarla Buluştu

Burak Sezen - 22.09.2013
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