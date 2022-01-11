Burak Sezen Haberleri - Burak Sezen Kimdir - Haberler

Paket yiyecekler doymuş yağ ve aşırı süt tüketimi akne oluşumunu tetikliyor
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde renkli kutlama
Mahalle kültürünü yaşatmak için "minderini al, gel"
Sultangazi'de Ramazan Çocukların Gönül Dünyasına Taşınıyor
Sgm Yaz Şenliği Sona Erdi
İzmit'te Ramazan Coşkusu Yaşanıyor
Bu Çocuklar Bir Harika
Dünya Çocukları Kocaeli'ye Geliyor
Ramazan Etkinlikleri Çocukları Mutlu Etti
Gaziosmanpaşa Ramazan'a Hazır
Y Kuşağının Öyküleri Kitap Oldu
Sultangazi'de Sömestr Etkinliklerine Yoğun İlgi
Sultangazi Belediyesi'nden Sömestr Etkinlikleri
Roman Çocuklar Erkekliğe İlk Adımını Atacak
Roman Sünnet Şöleni hafta sonunda yapılacak
Pamukkale'de Çocuklar Eğlendi
Ramazan Etkinlikleri Kocaeli'de Başladı
Kocaeli Fuarı 50. Ylında Ramazan'a Hazır
Ramazan Bereketi Gaziosmanpaşa'da Coşkuyla Yaşanacak
50. Kocaeli Fuarı'na Doğru
Kocaeli Fuarı, 50. Yılına Özel Etkinliklerle Açılıyor
Ünlü Söz Yazarı ve Bestekar Ülkü Aker, Taburcu Oldu
Sunucu Burak Sezen Çocuklarla Buluştu
Çocukların Burak Abisi De Fuarda
Selçuklu'da Şivlilik ve Fener Alayı Coşkusu
Osmanlı 'Sahur Meclisi' Üsküdar'da Yeniden Canlanıyor
Yürüme Engelli Tuğçe Arkadaşlarını Yalnız Bırakmadı
Başkan Olacak Çocuklar' Projelerini Açıkladı
Başkan Olacak Çocuklar Projelerini Açıkladı
Okul Birincilerine Altın
Oradaki Köy İzmir Ekonomili Öğrencilere Çok Yakın
Çocukların Gönlünü Şarkılarla Kazanıyor
Çetinkaya: "Neşeli Çocuk, Mutlu Toplum Doğurur"
Ömer Döngeloğlu, Vatandaşlarla Buluştu