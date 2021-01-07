Sol Yanım Biricik'in Hastalığı Bulimia hastalığı nedir? Anoreksiya nedir? Bulimia Nervoza (Bulimik) nedir? Bulimia nasıl tedavi edilir, neden olur?

Sol Yanım dizisinde Biricik karakterinin sahip olduğu Bulimia Nevroza, Bulimik hastalığı, psikiyatrik bir rahatsızlıktır ve yeme bozukluğu rahatsızlığıdır. Genellikle 18-24 yaş arası ergenlik ve erken erişkinlik dönemlerinde çoğunluklu kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Yeme bozukluğu gelişen bireyler hastalığın seyri esnasında hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zarar görürler. Peki, Sol Yanım Biricik'in astalığı Bulimia hastalığı nedir? Anoreksiya nedir? Bulimia Nervoza (Bulimik) nedir? Bulimia nasıl tedavi edilir, neden olur?

BULİMİA NERVOZA HASTALIĞI NEDİR?

Bulimia Nervoza ya da Bulimik hastalığı, ciddi seyir eden ve hayati tehdit oluşturma potansiyeline sahip bir yeme bozukluğu hastalığıdır. Yaklaşık olarak 18-24 yaş aralığındaki genç kadınların %1'inde Bulimia Nevroza rahatsızlığı görülmektedir.

Bulimia Nervoza, (Bulimik) hastalığına sahip kişilerde vücut ağırlığı yani kilo alma hakkında yoğun bir kaygı vardır. Kişiler aşırı yemeye karşı koyamazlar ve kilo alma ihtimalinin oluşturduğu düşüncenin etkisinde olurlar. Bu kişilerde kilo almak büyük bir takıntı halindedir. Bu takıntı yüzünden sağlıksız yollarla alınan kiloların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaya çalışırlar.

BULİMİA NERVOZA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bulimia Nervoza (Bulimik) rahatsızlığına sahip kişilerde genellikle şu belirtiler görülür:

Bir oturuşta normalden daha fazla gıda tüketimi,

Yemeklerden hemen sonra lavaboya gitme ve kendini kusturma, zorla kusma eylemi,

Kilo verme isteği doğrultusunda diüretik ilaçlar ya da laksatif gibi tıbbi ilaçların uygunsuz bir şekilde kullanma,

Kilo alma düşüncesine karşı aşırı kaygı,

Gerçeği yansıtmayan, takıntılı beden/vücut algısı,

Aşırı kusmaya bağlı olarak dişler üzerinde mide asidinin oluşturduğu leke oluşturması,

Sosyal aktivitelerden uzaklaşma ve yalnız yemek yeme isteğinde olma,

Duygu durumunda değişiklikler veya depresyon,

Aşırı düzeyde fiziksel aktivite veya egzersiz yapma isteği,

Halsizlik, diş problemleri, boğaz ağrısı, sindirim sistemi problemleri,

El parmaklarının eklem yaptığı bölgenin üzerinde meydana gelen nasırlar (Russel bulgusu).

BULİMİA NERVOZA TANISI NASIL KONUR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yeme atakları ve sağlıklı olmayan davranışların Bulimia Nervoza rahatsızlığında tanısal değer taşıması için en az haftada 1 meydana gelmesi ve en az 3 ay devam etmesi gerekir. Hastanın kendisinin yeme düzeni ve davranışları hakkında vereceği beyan üzerine hekim tarafından Bulimia Nervoza tanısı konulabilir.