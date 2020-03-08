Bulgaristan'da iki kişide koronavirüs teşhisi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Bulgaristan'da iki kişide koronavirüs teşhisi - Haberler
Dünya

Bulgaristan'da iki kişide koronavirüs teşhisi

Bulgaristan'da ilk koronavirüs vakaları ortaya çıktı.

08.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:39
Bulgaristan'da iki kişide koronavirüs teşhisi

Bulgaristan'da ilk  koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün sabah saatlerinde düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, ülkede iki kişide koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Plevne'den 27 yaşında bir erkek ve Gabrovo'dan 75 yaşında bir kadının, akciğer rahatsızlığı sonucu kaldırıldıkları hastanelerde COVID-19  testleri pozitif çıktı. Kriz Masası Başkanı Askeri Tıp Akademisi (VMA) Başhekimi Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, iki kişinin ikişer ayrı testte koronavirüsün olumlu netice verdiğini, bir testin ise negatif çıktığını açıkladı.

"HASTA SIFIR" ARANIYOR

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski, durumu iyileşen iki koronavirüs hastasının yurtdışına gitmediklerini ve salgın bölgesinden gelen insanlarla temas etmediklerini ifade etti. Koronavirüsü bulaştıran ilk hastayı aradıklarını belirten Tümgeneral Mutafçiyski "Hasta sıfırı yani hastalığın ilk çıktığı kişiyi tespit edemiyoruz" dedi. Gabrovo'da hastanede yatan yaşlı kadının zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü ve odada iki başka hastayla kaldığı açıklandı. Gabrovo Tota Venkova Hastanesi Müdürü Dr. Minko Mihov odadaki diğer hastalar ve tıbbi ekibin de koronavirüs testine tabi tutulacağını açıkladı. Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski haftasonu yapılan 110 koronavirüs testinden hepsinin negatif çıktığını söyledi. Basın toplantısında ayrıca Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi'nde çok ilginç vakalarla karşılaşıldığını,  salgın korkusuyla yurt dışından dönen bir TIR şoförünün on günden beri evinin önünde kamyonuna kapanarak, kendini karantinaya aldığını söyledi. 


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haberler
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor Haberler
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarladı Haberler
Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Levent Can Sinan Akçıl Gülben Ergen
Spor Bülent Uygun İsmail Kartal Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Bulgaristan'da iki kişide koronavirüs teşhisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 10:44:35. #1.14#