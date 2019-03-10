Bülent Ersoy'dan Nusret Gökçe İtirafı!

Kürk giydiği için büyük bir kesim tarafından eleştirilen Bülent Ersoy, yaptığı açıklamalarla gelen tepkileri pek de umursamadığını ifade etti.

"ÇOK FARKLI KONUŞACAĞIM"

Kendisini eleştirenlere Meclis'e gitmelerini söyleyen Bülent Ersoy sözlerine, "Bunu sadece kürk için değil, çanta, yastık ve birçok şey için yapacaklar. Eğer Meclis'e gitmezlerse çok farklı konuşacağım." dedi.

"NUSRET BENİM ÇANTALARIMI TAŞIRDI"

Nusret Gökçe'nin eskiden kendisinin çantalarını taşıdığını söyleyen Ersoy, "Nusret benim eskiden çantalarımı taşırdı. Fakat Nusret'in kazandığı şöhret kendi hakkı ve zekası ile kazanılmış bir şöhrettir çok müstesna bir aklı var. Hayvanseverler o zaman ona karşıda tavır koyacaklar onları da kapatacaklar ama yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Onun için alan memnun satan memnun. Benim kürke ihtiyacım yok ben yine alımlı yine güzelim. Ben Ağrı Dağı'nın zirvesinde oturuyor ayaklarımı sallıyorum, aşağıdan sinek vızıltıları geliyor ama ben duyamıyorum." dedi.