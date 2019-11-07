Bülent Arınç'tan YİK'teki "Yerini kaybetti" iddialarına yanıt: Oturma düzeninin maksatlı olarak bu hale getirildiğini söylemek yanlıştır

07.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:31

"KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'la ilgili son YİK toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2 Ekim günü yapılan YİK toplantısında Erdoğan'ın sol yanında oturan Arınç son toplantıda sağdan üçüncü sıraya oturtulması dikkat çekmişti.

Yüksek İstişare Kurulu'ndaki oturma düzenine ilişkin"Yerini kaybetti" iddialarına değinen Arınç, "Bizim oradaki düzenimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın iki tarafında en kıdemli, en yaşlı üyelerin oturmasıdır. Oturma düzeninin maksatlı olarak bu hale getirildiğini söylemek yanlışın ötesinde bir gayretgeçliktir. Ben Türkiye'de yeni siyaset yapmıyorum, ismim bir markadır. Bu markanın da ne anlam ifade ettiğini Türkiye'de herkes bilir. Beni ne kadar çok konuşurlarsa, anlattığım fikirleri sağından ve solundan kırparak bile olsa ne kadar çok televizyonda tartışırlarsa bu bana zarar vermez, üstelik ülkeye de faydası olur. Bu vesileyle insanlar merak ederler ve bu adam ne demiş diye videoları dinlerler. " diye konuştu.

ARINÇ'IN YİK TOPLANTISINDA YERİ DEĞİŞMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun 5 Kasım'daki toplantısında Bülent Arınç'ın sağdan üçüncü sıraya oturtulması dikkat çekmişti. Arınç Ekim'deki toplantıda ise Cumhurbaşkanı'nın sol tarafında yer bulmuştu.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını cevaplayan Bülent Arınç, "KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim" demişti.

Kaynak: AA