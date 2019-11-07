Bülent Arınç, KHK eleştirilerine cevap verdi: Bir cümlemi alarak istismar edenler oldu

07.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:07

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın KHK'larla ilgili yaptığı açıklama siyasetin bir numaralı tartışma maddesi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiği açıklamalarına açıklık getiren Arınç, "Bir cümleyi alarak, kötü niyetli olarak istismar edenler oldu." şeklinde konuştu.

"FARKLI YORUMLAYANLAR OLDU"

Arınç, 'KHK faciadır' açıklamasına yönelik eleştirilerle ilgili şöyle konuştu: Birkaç gün evvel bazı konuları içeren konuşma yaptım, videolar halinde yayınlandı. Bunun içinden sadece bir cümleyi alarak, eleştiriler, yorum farklarıyla yanlış yorumlayanlar, kötü niyetli olarak istismar edenler oldu. 'KHK bir faciadır' cümlesi, konuşmamın içinde geçiyor. Başına, sonuna dikkat edilirse konuşmanın bütünü incelenirse bunların muhatabının Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) çıkaran hükümet olmadığı, olağanüstü hal döneminde çıkan bu kararnamelerin olağanüstü hal kalktıktan sonra yargıya giderek, beraat etmiş, soruşturma sonrası takipsizlik kararı almış, hakkında soruşturma açılmamış insanlara bir an evvel iade işlemlerinin uygulanmasına yöneliktir.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) hakkında yaptığı "Bu bir faciadır" açıklamasına tepki göstermişti.

Erdoğan, Arınç'ın sözleri için "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BÜLENT ARINÇ: KHK FACİADIR

TBBM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Gazeteci Kemal Öztürk'ün Youtube kanalına konuk olmuştu. Arınç, Öztürk'ün KHK'larla ilgili sorularına verdiği cevapta 'facia' nitelendirmesinde bulunmuştu. KHK konusunda çok eleştirildiğini açıklayan Arınç, "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki... KHK bir faciadır... Pazarda limon bile satamıyorlar, acı duyuyorum" demişti.