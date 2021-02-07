Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu
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Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

07.02.2021 21:34 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:01

Bülent Arınç'ın eski devlet bakanlarından Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başındaki anmada yaptığı konuşmasında kullandığı ifadeler gündeme oturdu. Arınç, "Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız" dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı eski Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Necmettin Erbakan'ın arkadaşlarından ve eski devlet bakanlarından Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anmaya katıldı.

ARINÇ, ANMA KONUŞMASINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bülent Arınç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Millî Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, eski bakanlarımızdan merhum Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümünde Bağlum'da kabri başında toplanarak hatim duasına hep birlikte iştirak ettik. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, devlet eski bakanı Dr. Sacit Günbey ve Millî Görüş camiasından dostlarımızın katıldığı hatim duası ve anma toplantısında bendeniz de bir konuşma yaptım" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ DÜNÜN MAĞDURLARININ BUGÜN MAĞRUR OLMASI"

Arınç, Adak'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anma konuşmasında ise "Bugün bizim en büyük sıkıntımız, maalesef dünün mağdurlarının, bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa, kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir topluluk var karşımızda. Ama yüz binlercesini toplasan içinden bir tane Fehim Adak çıkmaz" dedi.

ARINÇ, FATİH ERBAKAN'A "MUHTEREM GENEL BAŞKAN" DEDİ

Arınç konuşmasının sonunda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a yönelik "Muhterem genel başkanımıza çıktığı yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'tan yeni eleştiri: Dünün mücahitleri bugün müteahhit oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI YİK'TEN İSTİFA ETMİŞTİ

Geçen yılın kasım ayında katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen tepki üzerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmişti.

Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

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