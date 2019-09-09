Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi

09.09.2019 18:42

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını ve AK Parti'deki ayrılıkları değerlendirdi. Arınç, Ali Babacan ve beraberindekilere hain denilmesini eleştirerek, "Ben onlara birilerinin yaptığı gibi hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Bu sıfatı gelişi güzel kullananların kendileri o sıfata daha layıktır." diye konuştu.

"BİZİMLE MİSİNİZ?"

AK Parti'den ihraç işlemleri başlatılan Ahmet Davutoğlu ve onunla hareket eden isimlerin AK Parti il ve ilçe başkanlarını arayarak "Bizimle misiniz?" diye sorduklarını duyduğunu söyleyen Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını da değerlendirdi.

"BEN BUNA TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDAYIM"

Arınç, Kaftancıoğlu'na attığı tweetler nedeniyle verilen 9 yıl 8 aylık cezaya ilişkin,"Bu ceza onu beş misline çıkartır. İmamoğlu'nun yükselmesinin bir benzerini Kaftancıoğlu yaşar." yorumunu yaptı.

Arınç, son süreçte Canan Kaftancıoğlu'nun yerini daha da sağlamlaştırdığını ifade ederken, hapis cezası verilen tweetler ile ilgili "İfade özgürlüğüne giriyorsa ben buna tahammül etmek zorundayım" yorumunu yaptı.

"5-6 yıl sonra bu davanın açılması bir zorlamadır" diyen Arınç, Kaftancıoğlu davasının yurtdışında Türkiye'nin itibarında eksi puana neden olacağını da ileri sürdü.

"SİYASETTE YANLIŞ YAPIYORLAR"

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarını da yorumlayan Arınç, 'hain' sıfatının kullanılmasına karşı çıktı.

Ali Babacan'ın 100 yıllık aile müessesesini bırakarak AK Parti'nin kuruluşunda yer aldığını ifade eden Arınç, şunları söyledi:

Ali Babacan 100 yıllık bir müesseseyi bırakıp AK Parti'ye geldi. Onun yanında ismi geçen arkadaşlarımız çok sevdiğimiz, çok değerli arkadaşlarımız. Ben onlara birilerinin yaptığı gibi hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Bu sıfatı gelişi güzel kullananlarının kendileri o sıfata daha layıktır. Bunlar temiz insanlardır. Ama siyasette yanlış yapıyorlar. Yanlışlarını söylemeliyiz, vazgeçirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız.

ERDOĞAN GÖNDERME YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Temmuz ayının sonunda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti içinden ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'a isim vermeden göndermede bulunmuştu. Erdoğan, "Birileri parti kuruyormuş hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler." demişti.

"AYRILIK AK PARTİ'YE ZARAR VERİR"

Partide ayrılık olmasını istemediğini ve engellemek için çalıştığını da ifade eden Arınç, "Benim bütün düşüncem partiden ayrılık olmasın. Neden olmasın? Bu AK Parti'ye zarar verir. Bu arkadaşlarımız kendilerine de zarar geleceğini bilmesi lazım. AK Parti'den çok fazla bir şey kopartamayacaklardır." diye konuştu.

AK Parti'den ihraç işlemleri başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindekileri eleştiren Arınç, "Son zamanlarda sayın Davutoğlu ve yanındaki arkadaşları, bizim şu andaki il ve ilçe başkanlarımızı sık sık arayarak, 'Bizimle beraber misiniz?' diye soruyorlarmış. Bu çok yanlış bir şey." dedi.