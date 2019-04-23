Buket Aydın'ın Görevden Alındığı İddiasına Kanal D'den Açıklama
Ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevden alındığı iddialarına Kanal D'den açıklama geldi.
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinde olan sunucu Buket Aydın'ın, Kanal D yönetimi tarafından görevden alındığı iddia edilmişti. Çıkan haberlere Kanal D'den açıklama geldi.
JET HIZINDA YALANLAMA
Bazı haber sitelerinde yer alan iddialara göre "Demirören Medya Grubu ünlü sunucuyu ekrandan çekme kararı aldı. Aydın, bundan sonra sadece CNN Türk'te yayınlanan '40' programını sunmaya devam edecek" denilmişti. İddialara Kanal D'den jet hızında yalanlama geldi.
Kanal D'den yapılan açıklama şöyle:
Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
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bu kadın oldugu sürece evimizde ve işyerimizde kanal d açılmayacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Buket Canin cehennemeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SizeNe kardeşim kanal sahibi öyle uygun görmüş sanami soracak kimi calistiracagini izlemesin olur biter ne uzatıyorsunuz kadin parasini sizi cebinizden oduyorsunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu''nun karşısında kahkaha atan spiker. Başarılı bulmuyorum.Cevap Yaz 11 10 Yayından Kaldır
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Mehmet Ali Birand dan sonra ok okoltuğu dolduracak isim bu kadın değil bence. Haberler sonra yaptığı konuşmalar çok saçma.Cevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır