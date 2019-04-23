Buket Aydın'ın Görevden Alındığı İddiasına Kanal D'den Açıklama

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinde olan sunucu Buket Aydın'ın, Kanal D yönetimi tarafından görevden alındığı iddia edilmişti. Çıkan haberlere Kanal D'den açıklama geldi.

JET HIZINDA YALANLAMA

Bazı haber sitelerinde yer alan iddialara göre "Demirören Medya Grubu ünlü sunucuyu ekrandan çekme kararı aldı. Aydın, bundan sonra sadece CNN Türk'te yayınlanan '40' programını sunmaya devam edecek" denilmişti. İddialara Kanal D'den jet hızında yalanlama geldi.

Kanal D'den yapılan açıklama şöyle:

Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur.