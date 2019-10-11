Buket Aydın teröristlere meydan okudu: Saldırsanız da buradayız

11.10.2019 20:40

Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecilere karşı saldırı düzenlemesinin ardından bölgeye giderek, "Saldırsanız da buradayız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Teröristler daha sonra restorana ateş açmıştı. Basın mensuplarının yayın yapmasını istemeyen teröristler sürekli bölgeye taciz ateşi açmıştı. Bölgeden gelen son bilgiler arasında restoranın Özel Harekat Polisi tarafından tahliye edildiği aktarılmıştı.

"SALDIRSANIZ DA BURADAYIZ"

Yaşanan bu olayların ardından Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesabından bölgeden fotoğraf yayınlayarak, "Saldırsanız da buradayız." notunu düştü.