Buğra Gülsoy'a sette sürpriz kutlama

"Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde rol alan Buğra Gülsoy, yeni yaşını sette kutladı. Rol arkadaşlarının ve kamera arkası ekibin eşlik ettiği kutlamada ünlü oyuncu pastasını keserken büyük bir sürpriz de yaşadı. Karşısında bir anda eşi Nilüfer Gürbüz ve 1 yaşındaki oğlu Cem'i gören Gülsoy, duygusal anlar yaşadı.

BABASIYLA AT BİNDİ

Tüm ekibin ilgi odağı olan Cem, babası ve dizi ekibiyle birlikte kar topu oynadı. Daha sonra Gülsoy'un dizideki atına babasıyla binen Cem, attan inmek istemedi. Eğlence dolu bu anların ardından Gülsoy, kendisi için hazırlatılan pastayı alkışlar eşliğinde kesti.

39 yaşına basan Buğra Gülsoy için üzerinde fotoğraflarının olduğu pasta hazırlatıldı.

Kaynak: Hürriyet