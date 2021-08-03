BUENAVENTURA - Kolombiya'nın yerel ulaşım aracı "Brujitas"
Kolombiya'nın batısındaki önemli bir liman kenti olan Buenaventura kenti sakinleri, doğal alanlardan biri olan San Cipriano Doğa Koruma Alanı'na ulaşmak için Brujitas isimli ulaşım aracı kullanılıyor.
Kolombiya'nın batısındaki önemli bir liman kenti olan Buenaventura kenti sakinleri, doğal alanlardan biri olan San Cipriano Doğa Koruma Alanı'na ulaşmak için Brujitas isimli ulaşım aracı kullanılıyor. Yerel halk, kentin zengin doğal kaynaklarına ve biyolojik çeşitliliğine rağmen uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle zor şartlar altında yaşamlarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego