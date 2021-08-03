BUENAVENTURA - Kolombiya'nın yerel ulaşım aracı "Brujitas"

Kolombiya'nın batısındaki önemli bir liman kenti olan Buenaventura kenti sakinleri, doğal alanlardan biri olan San Cipriano Doğa Koruma Alanı'na ulaşmak için Brujitas isimli ulaşım aracı kullanılıyor.