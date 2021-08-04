BUENAVENTURA - Kolombiya'da doğa hayranları balinaları gözlemledi
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BUENAVENTURA - Kolombiya'da doğa hayranları balinaları gözlemledi

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Kolombiya Pasifik kıyıları, doğası ve bölgede balina gözlemciliği yapılabilmesi nedeniyle her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kolombiya Pasifik kıyıları, doğası ve bölgede balina gözlemciliği yapılabilmesi nedeniyle her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Buenaventura kentinde gözlem sezonu boyunca Pasifik kıyılarını keşfeden büyük balina gruplarının görülebiliyor.

BUENAVENTURA - Kolombiya'da doğa hayranları balinaları gözlemledi
BUENAVENTURA - Kolombiya'da doğa hayranları balinaları gözlemledi
BUENAVENTURA - Kolombiya'da doğa hayranları balinaları gözlemledi
BUENAVENTURA - Kolombiya'da doğa hayranları balinaları gözlemledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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