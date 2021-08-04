BUENAVENTURA - Kolombiya'da doğa hayranları balinaları gözlemledi
Kolombiya Pasifik kıyıları, doğası ve bölgede balina gözlemciliği yapılabilmesi nedeniyle her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Kolombiya Pasifik kıyıları, doğası ve bölgede balina gözlemciliği yapılabilmesi nedeniyle her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Buenaventura kentinde gözlem sezonu boyunca Pasifik kıyılarını keşfeden büyük balina gruplarının görülebiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego