Bucaspor Civar'dan Vazgeçmiyor

SPOR Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Bucaspor, son yıllarda sürekli kadro dışı kalmasıyla gündeme gelen orta saha oyuncusu Civar Çetin'den umudunu kesmiyor.



Hemen her sezon disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle bir keç kez kadro dışı bırakılıp affedilen Civar, yeni sezonda kendisini bir kez daha kanıtlama çabası içine girecek. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan 25 yaşındaki futbolcusunun durumu hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Ahmet Doğan, Civar'ın geçmişte yaşadıklarıyla ilgilenmediklerini belirterek, "Biz daima önümüze bakıyoruz. Civar'dan yeni sezonda çok şey bekliyoruz" dedi.



Bucaspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2010-11'de sezonunda sergilediği performansla geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Civar Çetin, beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca, 2013-14'te 3. Lig takımlarından önce Batman Petrolspor'a, ardından Trabzon Kanuni Futbol Kulübü'ne kiralandı. Bucaspor'a döndüğü 2014-15'te U21 Ligi'nde 6 maça çıkan orta saha oyuncusu, bir sonraki sezon hiç forma şansı bulamadı.



Geçen sezon öncesi, "Bu kez yeni bir sayfa açacağım" şeklinde açıklamalarda bulunan Civar, performansı yetersiz bulununca altyapıya gönderildi ve ligin ilk yarısında 2, ikinci devresinde ise 3 karşılaşmada oynadı.



- İzmir