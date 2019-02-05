Bursa'nın Bucak İlçesinde 1100 Kişi Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu
Burdur'un Bucak ilçesinde, cumartesi gününden beri 1100 kişiden fazla insan mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Burdur'un Bucak ilçesinde cumartesi gününden beri 1100 kişiden fazla insanın mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. İçme suyundan kaynaklandığı düşünülen bir salgın ihtimali üzerine ilçe genelinde su kesintileri yapılarak depolarda şok klorlama işlemleri uygulandı. Bucak Devlet Hastanesi'nde doktor ve hemşire başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısı arttırıldı.
KUSMA VE İSHAL ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDULAR
Bucak'ta cumartesi gününden bu yana vatandaşlar mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye başvurmaya başladı.
HASTALARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Bugüne kadar ise aynı şikayetle Bucak Devlet Hastanesi'ne 915, özel hastaneye ise 205 kişi başvuruda bulundu. Hastalardan 6'sı çocuk 15'i Bucak Devlet Hastanesi'nde gözlem amaçlı tedaviye alınırken, bunlardan 1'i taburcu edildi. Diğer hastaların tedavisinin sürdüğü belirtildi.
İÇME SUYUNDA SALGIN İHTİMALİ ÜZERİNE ÖNLEM ALINDI
İçme suyundan kaynaklandığı düşünülen bir salgın ihtimali üzerine ilçe genelinde su kesintileri yapılarak depolarda şok klorlama işlemleri uygulandı. Bucak Devlet Hastanesi'nde doktor ve hemşire başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısı arttırıldı. İlçede özellikle gece nöbetçi eczaneye çok sayıda başvuru olması üzerine mide bulantısı, kusma ve ishal tedavisine yönelik ilaç stoku tükendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de devreye germesiyle tüm eczanelerden salgınla ilgili ilaçlar toplanarak nöbetçi eczaneye sevk edildi.
Bucak Belediyesi'nin yaptığı klorlama çalışmalarının ardından dün gece itibariyle şebekeye yeniden su verilmeye başladı.
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