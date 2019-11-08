Bu Yöntemle Fobilerinizi Kısa Sürede Aşabilirsiniz

08.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:23

Çocukluk Korkularını 2 Dakikada Çözüme Kavuşturuyoruz

Bilinçaltı dili sayesinde korkuların çok kısa bir sürede çözüleceğine dikkat çeken Başaran, kişinin çocukluğunda yaşadığı bir olaydan dolayı süregelen korkularının bilinçaltı dili sayesinde kendisi ile iletişime geçmesi halinde kısa sürede çözüleceğini sözlerine ekledi.

"İnsanların çoğu çocukluk zamanında yaşadıkları bir olay sonrasında korku mekanizması geliştiriyorlar. Örneğin bir hayvana veya bitkiye duydukları korkular yaşam standartlarını etkiliyor. Bunu bilinçaltı ile iletişime geçerek çözebilirsiniz. Ancak nasıl bir İngilizce, Fransızca gibi bir dil varsa bilinçaltının da o şekilde bir dili var. Bunu kullanarak kendinizle iletişime geçtiğiniz zaman bu korkunuzun kaynağını kolaylıkla bitirebilirsiniz. Korkularınızın, kaygılarınızın, endişelerinizin kaynağını dili öğrendikten sonra iki dakika gibi kısa bir sürede aşabilirsiniz" diye konuştu.

Korkularınızı Yenin

Kişilerin korku, kaygı, endişe gibi birçok nedenden dolayı kaliteli yaşam süremediğini dile getiren Murat Başaran, vücudun çalışma sisteminin tamamen bilinçaltı olduğunun altını çizdi. Başaran, "Bilinçaltı, kişinin kontrol merkezidir. Bu açıdan bakıldığında onun da kendi dili vardır. Bu dil ile konuşmazsak hiçbir şekilde iletişime geçemez, kendimizi keşfedemeyiz. Korku, endişe, kaygı ya da tik gibi yaşamı kalitesiz hale getiren ve enerjimizi tüketen davranış bozukluklarını bu dil sayesinde hızlıca aşabiliriz. Bilinçaltı dilini öğrenerek korkularınız yenip, daha güzel bir hayata kavuşabilirsiniz. Korkularınızı yenmek sizin elinizdedir" dedi.

Kendiniz ile İletişime Geçin

Bilinçaltının bilinmezliklerle dolu olduğunu ve orada keşfedilmeyi bekleyen bir benlik olduğunu dile getiren Murat Başaran:

"Sembol dili ile bilinçaltınızda var olan ve keşfedilmeyi bekleyen sizi ortaya çıkartabilirsiniz. Kişi kendisi ile iletişime geçerek yaşamı boyunca getirdiği ve çözüme kavuşturamadığı konularda kendisini dinleyerek olumsuzluklara son verecek. Bu sayede sadece korku değil, pek çok sorununuzu kolayca aşabileceksiniz. Vücudunuzun kontrolü sizde olacak ve böylece daha kaliteli bir hayat süreceksiniz. Kendiniz ile alakalı çözülmeyi bekleyen sorunları çözecek, yaşamınız boyunca ortaya çıkacak tüm problemleri de rahatlıkla aşacaksınız"

Kaynak: Bültenler