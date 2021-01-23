Bu kıyafetle alışverişe gitti

Cardi B, kocası Offset ile birlikte Los Angeles'ta çıktığı alışverişte de bunun gözler önüne serdi.EL ELE LÜKS BİR MAĞAZAYA GİTTİLER 28 yaşındaki bir çocuk annesi Cardi B., dün kocası Offset ile birlikte Beverly Hills'te lüks bir mağazaya alışveriye gitti. Üzerine, üst kısmı kazak gibi görünen, sanki şeffaf bir tulum izlenimi uyandıran bir kıyafet giyen Cardi B. bütün bakışları üzerine topladı. Ünlü şarkıcı kıyafetine uygun ayakkabılar ve yine uygun renkte bir de maske taktı.BİR FOTOĞRAFÇI ORDUSU KARŞILADI

Mağazaya girerken kalabalık bir fotoğrafçı ordusu tarafından etrafı sarılan Cardi B, büyük bir ciddiyetle mağazaya girdi ve dans etmeye başladı. O anlarda kocası Offset de cep telefonuyla onu görüntüledi.KOCASI SADE GİYİNDİ

Cardi B'nin bu iddialı giyimi yanında gerçek adı Kiari Kendrell Cephus olan 29 yaşındaki Offset'in hiç dikkat çekmeyen, günlük spor bir kıyafet tercih ettiği görüldü. Bir süre önce ayrılacaklarını açıklayan ünlü çift, daha sonra tekrar bir araya gelmeye karar vermişti.2 YAŞINDAKİ KIZINA ALDIĞI HEDİYE DUDAK UÇUKLATMIŞTI

İlk gençlik yılları zorluk içinde geçen Cardi B, müzik dünyasında başarı kazandıktan sonra ise yaptığı pahalı harcamalarla dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz Noel'de de kızı Kuture'ye aldığı 1000 dolarlık oyuncak bebekle konuşulmuştu. Cardi B, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan bu bebeği sosyal medyada video ve fotoğraflarıyla paylaşmıştı.KIZINA 10 AYLIKKEN ELMAS TAKI SETİ ALDI Ünlü şarkıcı daha önce de kızına, 10 aylık olduğu dönemde elmas bilezik seti satın almıştı. Cardi B. bunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Cardi B. alışveriş ettiği mağazada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Elmas bilezik ve küpe seti satın alan Cardi B. daha sonra bir yaşına bile gelmemiş olan kızının bileğinde bu elmas bilezikle çektiği pozu da paylaştı.SU GİBİ PARA HARCIYOR

Kelimenin tam anlamıyla su gibi para harcayan Cardi B'ye kocası tarafından hediye edilen 4 milyon dolar değerinde iri taşlı elmas yüzük de uzun süre konuşulmuştu. Cardi B, geçtiğimiz yaz aylarında da ünlü bir markanın çantalarından dört tane birden almasıyla gündem olmuştu.HIZLI YÜKSELİŞ

Müzik dünyasına adım attıktan sonra kısa sürede başarı kazanan Grammy ödüllü Cardi B. hem sahnede hem de özel hayatında tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle de sürekli gündem oluyor. Aslına bakılırsa Cardi B'nin yükseliş hikayesi hızlı ve tam da filmlerde örneğine rastlanabilecek şekilde oldu. Annesi ve babası çalıştığı için büyükannesi tarafından büyütülen Cardi B ya da gerçek adıyla Belcalis Almanzar zor bir çocukluk geçirdi.EKONOMİK GÜÇLÜK İÇİNDE BÜYÜDÜ Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı kenar mahallelerden birinde büyüdü. Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.HAYATINI DEĞİŞTİREN ÖNERİ

Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi. Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu. O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.ANNESİNE YALAN SÖYLEDİ

Cardi B, annesine striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemedi. Bunun yerine zengin bir çiftin çocuklarına bakıcılık yaptığını söyledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Çocukların biri 8 diğeri 9 yaşında. Onların ev ödevlerine yardım ediyorum. Bunun karşılığında da bana günde 100 dolar ödüyorlar." Annesi tüm bu anlatılanlara inandı ve kızının bu işe devam etmesine izin verdi.GECE KULÜPLERİNDE ÇALIŞTI

Oysa Cardi B, o parayı gece kulüplerinde striptiz yaparak para kazanıyordu. Annesi bilse belki bundan hoşlanmazdı ama o dönem Cardi B'ye bugünlere uzanan kapıyı araladı. Gece kulübünde sempatisini iyice artıran Cardi B, yine bir röportajında "Orada çalışmama beni bir sürü olumsuz gelişmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmıştı. Fakat Cardi B, o süreçte eğitimini sürdürse de şöhret olduktan sonra okulu bıraktı.TV PROGRAMINA KATILDI

Striptiz gösterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programına dahil oldu. Kamera karşısında da milyonlarca kişinin ilgisini çekti ve sempatisini kazandı. O programın da rüzgarıyla kendisini bugünkü şöhretine taşıyacak olan Bodak Yellow adlı ilk single'ını yayınladı. Ondan sonra da müzik dünyasında şöhret basamaklarını koşarak tırmandı.GRAMMY ÖDÜLÜ DE VAR

Cardi B'nin kısacık zamanda kenar mahallelerden malikanelere uzanan öyküsünün özeti böyle. Genç şarkıcı birçok deneyimli meslektaşını da geride bırakarak Grammy Ödülü bile kazandı. Sadece mesleki başarılarıyla değil özel hayatıyla da gündemde Cardi B.

AYRILIP BARIŞTILAR Ünlü rap'çi bir süredir meslektaşı Offset ile evli. Çiftin Kulture Kiari Cephus adını verdikleri 2018 doğumlu bir kız çocukları bulunuyor. Cardi B aynı zamanda lüks yaşamıyla da gündemde. MUHTEŞEM YÜZYIL HAYRANI

Cardi B, bir dönem Muhteşem Yüzyıl hayranlığıyla da gündemdeydi. Diziyi izleyen şarkıcı, sosyal medya hesabından da yorumlar yapıyordu.

Kaynak: Hürriyet