Borçlarını Tahsil Edemeyen Zeytinyağı Satıcısı, Kendisini Yılana Isırtıp Baygınlık Geçirdi
Adana'da borç verdiği arkadaşından alacaklarını tahsil edemediği için ilginç eylemlere imza atan zeytinyağı satıcısı, bu kez de kendisini bir yılana ısırtıp, baygınlık geçirdi.
Adana'da birçok kez borç verdiği arkadaşından alacaklarını tahsil edemediği için ilginç eylemlere imza atan zeytinyağı satıcısı Osman Aslan, bu kez de kendisini bir yılana ısırtıp, baygınlık geçirdi.
"OĞLUM BIRAK BENDEN NE İSTİYORSUN"
Seyhan ilçesindeki Adana Merkez Otogarı'nda çevredekilerin meraklı bakışları arasında eline aldığı uzun bir yılanla şov yapmaya başlayan Osman Aslan parmağını yılana ısırttı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği Aslan, yılana "Oğlum bırak, benden ne istiyorsun" diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra baygınlık geçirip yere düşen Aslan için ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
YAPTIĞI EYLEMLERLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Daha önce de kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protoste etmek için kamyonetinin üzerine çıkarak sattığı ürünleri etrafa saçan Osman Aslan, kış aylarında ise tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda tur atmıştı.
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BENDE DAHİL BİRÇOK İNSAN GERÇEKTEN ÇOK SIKINTI ÇEKİYOR NOLUR ARTIK İNSANLARA DAHA FAZLA YÜKLENMEYİN YOKSA İNTİHARLAR ÖLÜMLER PROBLEMLER ÇOĞALACAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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YILANA YAZIK...!!! MANYAK HERİF...??Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Trubinlere oynayanlardan biri gene..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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zaten zeytinyağı satıyor yılanın ısırdığı yere sürsün iyileşir adam şov yapmış şovmen olmalıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Yinemi adana.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır