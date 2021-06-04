Bu habere en çok Kraliçe II. Elizabeth sevinecek! Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliklerinde kriz çıktı
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Bu habere en çok Kraliçe II. Elizabeth sevinecek! Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliklerinde kriz çıktı

Bu habere en çok Kraliçe II. Elizabeth sevinecek! Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliklerinde kriz çıktı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Kraliyet Sarayı'nın kabul edilmeyen gelini olarak bilinen Prens Harry ile eşi Meghan Markle'a yeni evleri mutluluk getirmedi. Kraliyet Ailesi'ne resti çekerek yeni eve taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'nin sık sık kavga ettiği iddiası, İngiliz basınının gündemine bomba gibi düştü.

Kraliyet Ailesi'ne uygun olmadığı ve daha önce rol aldığı dizi nedeniyle Buckingham Sarayı'nda istenmeyen gelin olarak görülen Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, kraliyet ailesinden farklı tavırları nedeniyle dikkat çekiyordu. Bir süreden bu yana Saray'dan ayrılacakları iddiaları gündemde dolaşan çift, bu iddiaları gerçeğe dönüştürmüş ve Los Angeles'te yeni bir eve taşınmıştı. Harry'inin Saray'dan ayrılması, Kraliyet ailesinde hem üzüntüye hem de kızgınlığa neden oldu.

Bu habere en çok Kraliçe II. Elizabeth sevinecek! Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliklerinde kriz çıktı iddiası

EVLİLİKLERİNDE KRİZ ÇIKTI İDDİASI

Prens Harry ve Meghan Markle hakkında, Kraliçe II. Elizabeth'i sevindirecek cinsten bir olay yaşandığı öne sürüldü. Buna göre Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın evliliklerinde kriz yaşandığı iddia edildi.

Bu habere en çok Kraliçe II. Elizabeth sevinecek! Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliklerinde kriz çıktı iddiası

SIK SIK KAVGA EDİYORLAR

İngiliz ve Avustralya basınında yer alan habere göre, Prens Harry ve Meghan, California'daki 27.5 milyon dolarlık malikanelerinde sık sık kavga ediyor. Ünlü çiftin kameralara gösterdikleri gibi huzurlu bir yaşam sürmediği de iddialar arasında.

Yaşanan kavgalarının sebebi ise Prens Harry ile evlenmesinin ardında Meghan'ın bu evlilikte aradığını bulamaması gösteriliyor.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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