: Bu görüntüler gerçek! Gözlerinize inanamayacaksınız

30.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:26

Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Ludhiana kentinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, vücudunun esnekliği sayesinde ortaya çıkardığı figürlerle görenleri şaşırtıyor.

İZLENME REKORLARI KIRIYOR

Şahsın internet ortamına düşen ve ilginç figürlerini sergilediği videosu izlenme rekorları kırıyor. Videodaki figürlerinde kafasını neredeyse 360 derece döndürdüğü görülen, esnekliği sayesinde bir örümcek gibi yürüyebilen şahıs Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı, eyaletin en büyük şehri olan Ludhiana'da yaşıyor.

"KORKU FİLMİNDE EFEKTE GEREK KALMADAN ROL ALABİLİR"

Şahsın videosunu izleyen internet kullanıcıları yaptıkları yorumlarda, korku filmlerinde özel efekt gerekmeden rahatlıkla rol alabileceğini söylediler. Bazı kullanıcılar ise, "Bu inanılmaz, gözlerimize inanamadık" yorumlarında bulundular.

YOGA ÜLKESİ HİNDİSTAN

Bir kullanıcı ise yorumunda, Yoga'nın anavatanı olarak bilinen Hindistan'da vücudunu bu şekilde esnetebilen insanların sayısının oldukça fazla olduğunu, ancak kafasını neredeyse 360 derece döndürebilen bu şahsın sergilediklerinin ise gerçekten sınırları zorladığını belirtti.

Haber Videosu