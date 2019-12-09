: Bu da duvardaki hamsi! Trabzonlu iş adamı satın aldı

09.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:28

Haberler.com ÖZEL/ Olgun Kızıltepe

Sultanbeyli'de bir balık restoranı, "Duvardaki muz" eserinden esinlenerek duvara koli bandı ile hamsi yapıştırdı. Trabzonlu işadamı Ruşen Keleşoğlu da, "sanat eseri" olarak tanımladığı duvardaki hamsiyi satın aldı.

"RAKAM ARAMIZDA SIR"

"Duvardaki muz" eserinden etkilendiğini belirten Keleşoğlu, "sanat eseri" olarak nitelediği "duvardaki hamsi" eserini bu sebeple aldığını söyledi. Konuyla ilgili İzzet Aydın'a açıklamalarda bulunan Keleşoğlu, "İşin içinde hamsi olunca akan sular duruyor. Muz kadar pahalı olmasa da ona yakın bir paraya anlaştık. Satın aldım. Rakam aramızda sır, çok sansasyon olmasın diye" şeklinde konuştu.

"HALKIMIZI HAMSİYE DOYURACAĞIZ"

İş adamı Keleşoğlu, şöyle devam etti: "Restoran birkaç tane yapmış, bir kısmını martılar almış, bir kısmını birileri almış, pişirmiş. Bunun önlemek için de biz İstanbul Anadolu Yakası Trabzonlular Derneği olarak 10 ton hamsi aldık. Önümüzdeki günlerde Sultanbeyli halkını hamsi festivalinde hamsiye doyuracağız."

"GÜNEŞTE KURUTUP SAKLAYACAĞIZ"

"Hamsiyi yiyecek misiniz?" sorusuna ise, Keleşoğlu, "Yok, yenir mi? O kadar para verdik. Bu eseri koleksiyonumun en güzel yerinde saklayacağım. Koruma olarak da atalarımızdan kalan yöntemle herhalde güneşte kurutup saklayacağız. Muhafaza edebildiğimiz kadar edeceğiz" diye cevap verdi.

Duvardaki hamsiyi şimdilik garsonlar koruyor.

"DUVARDAKİ MUZ" ESERİNİ YEDİ

Miami'de performans sanatçısı David Datuna, İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği, Miami'deki uluslararası sanat galerisi ArtBasel'da sergilenen duvara bantlanmış muzu yemişti.

Sanatçı, duvardaki muzu küresel ticarete bir eleştiri olarak geliştirdi. Üç eserin 2 versiyonu sanat fuarında 120'şer bin dolara alıcı buldu. Çalışmanın üçüncü kopyasına 150 bin dolar fiyat biçildi.

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