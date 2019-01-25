Atatürk Havalimanı'nda Brezilyalı Kadının Midesinden Uyuşturucu Dolu 115 Prezervatif Çıktı
Türkiye'ye Brezilya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisini alan polis, şüphelendikleri 40 yaşındaki kadını durdurup aradı. Atatürk Havalimanı'nda üstü aranan Brezilyalı kadının midesinden kapsülün içine sıkıştırılan kokain dolu 115 prezervatif çıktı.
İstanbul'da polis, Brezilya'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, şüphelendiği 40 yaşındaki Brezilyalı kadını aradı. Atatürk Havalimanı'nda Brezilyalı kadının midesinde kokain dolu 115 prezervatif çıktı. Tutuklanan kadının havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.
İHBAR, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Brezilya uyruklu 40 yaşındaki A.D.S.L'yi yolcu köprüsünden çıktığı sırada durdurularak evraklarını kontrol etti. Ekiplerle birlikte Atatürk Havalimanı'nda bulunan polis noktasına geçen A.D.S.L.'nin üstünde ve valizinde arama yapıldı.
KAPSÜL HALİNE GETİRİLMİŞ İÇİ KOKAİN DOLU 115 PREZERVATİF YUTMUŞ
Ekipler yapılan aramada A.D.S.L.'nin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi çekilerek kontrol edilen Brezilya uyruklu kadın A.D.S.L.'nin içinde kokain bulunan kapsül şekline soktuğu 115 prezervatifi yuttuğu belirlendi.
ÇIKARTILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Hastanedeki tedavisinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.D.S.L. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Ocak'ta sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. A.D.S.L.'nin havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.
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BEN 115 TEN SONRASINI SAYAMADIM :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu HaberlBrezilya''dan uyuşturucu getirileceği bilgisini alan polis, şüphelendikleri 40 yaşındaki kadını durdurup aradı. Atatürk Havalimanı''nda üstü aranan Brezilyalı kadının midesinden kapsülün içine sıkıştırılan kokain dolu 115 prezervatif çıktı. e İlgili Yorumunuzu YazınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayirli cumalar herkeseCevap Yaz 9 Yayından KaldırTAZE HUKUKÇU-ROSE: namaz kılmayla hayırlı cumalar olmuyor. etrafındaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmen gerekiyor cumanın hayırlı olması için. boş boş cuma mesajı atmayın gereğini yapın içini doldurun önce.Yayından Kaldır
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