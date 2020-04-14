Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
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Brezilya, Dünya

Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı

Brezilyalı bilim insanları, elektron mikroskobu yardımıyla koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların görüldüğü fotoğrafları paylaştı. Görüntülerde, virüsün hücreye girişi ve sonrasında çoğalmaya başladığı anlar görülüyor.

14.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:17
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı

Brezilya'daki Oswaldo Cruz Vakfı'nda bilim insanları, yeni tip koronavirüs SARS-Cov-2'nin sağlıklı hücrelere saldırdığı anların görüldüğü fotoğrafları yayınladı.

ÇOĞALAN VİRÜS BAŞKA HÜCRELERE YAYILIRKEN ÜREMEYE DEVAM EDİYOR

Brezilyalı virologlar, laboratuvarda geçirimli elektron mikroskobu yardımıyla koronavirüsün fotoğraflarını çekti.

Görüntülerde virüs partiküllerinin hücreye girişi ve sonrasında çoğalmaya başladığı anlar görülüyor. Çoğalan virüs ise başka hücrelere yayılırken üremeye devam ediyor. Virüs örnekleri ise hasta bir kişinin burun ve boğazından alındı.

VİRÜS PARTİKÜLLERİNİN BİÇİMİ VE BOYUTU İNCELENDİ

Oswaldo Cruz Enstitüsü'nden Dbora Ferreira Barreto-Vieira'nın açıklamasına göre, fotoğraflar virüs partiküllerinin biçimi ve boyutunu inceleyebilmelerini sağladı. Ayrıca kullanılan hücrelerin aşı ve ilaçların testleri için uygun olup olmadığı tespit edilebildi.

Barreto-Vieira, "Amacımız bu hücrelerin virüsün çoğalması için uygun olup olmadığını anlamaktı ve öyle olduğunu tespit ettik" dedi.

Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı

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