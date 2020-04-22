Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin gömülmesi için binlerce toplu mezar kazıldığı ortaya çıktı. Sao Paulo'daki Vilo Formosa mezarlığında görev yapan işçiler ise virüsün açıklanana rakamlarda daha fazla can aldığını düşünüyorlar.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 170 bini aşkın insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Latin Amerika'da en çok etkilenen ülke durumunda olan Brezilya'dan gelen görüntüler, salgının vehametini bir kez daha ortaya çıkardı. Ülkede, koronavirüs nedeniyle ölenlerin gömülmesi için binlerce toplu mezar kazıldı.

"KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI DAHA FAZLA"

Brezilya'da 43 binden fazla kişi salgına yakalanırken 2 bin 761 kişinin ise öldüğü belirtiliyor. Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Vila Formosa mezarlığındaki görevli işçiler ise virüsün resmi açıklamadan çok daha fazla can aldığını düşünüyorlar. Öyle ki ülkede binlerce toplu mesaj kazıldı.

Financial Times'a konuşan ve isminin verilmesini istemeyen bir yetkili ellerini yıkarken tabutu işaret ederek "Çok fazla gömüyoruz" dedi.

Mezarlıktaki görevliler, kendi günlük ortalamalarının yüzde 50 hatta daha üzerinde iş yaptıklarını söyledi.