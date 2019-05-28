Brezilya'da 3 farklı cezaevinde 42 mahkum asılmış halde ölü bulundu

Brezilya'da dört cezaevinde çıkan olaylarda 15 kişinin hayatını kaybetmesinden bir gün sonra bir başka eyalette bulunan 3 farklı cezaevinde 42 mahkum asılarak öldürülmüş olarak bulundu. Cezaevi olayları 2017 yılında mahkumlar arasında çıkan ve 120 kişinin öldüğü bazı mahkumların kafalarının kesildiği olaylarını hatırlattı.

Brezilya'nın Amazon eyaletinde meydana gelen olayda, cezaevinde mahkum olarak yatan 42 suçlu asılmış halde ölü bulundu. Eyalette krize yol açan olay sonrasıAdalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı olayı incelemek için bir özel görev komitesinin görevlendirildiğini söyledi.

EYALET VALİSİ VE ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Amazon Eyalet Valisi Wilson Lima, cezaevine müdahale ekibi gönderen Adalet Bakanı Sérgio Moro ile görüştüğünü görüştüğünü, bakanın ülkeyi ilgilendiren bu krizi atlatmamız için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

"KONTROLÜ TEKRAR ELE ALACAĞIZ"

Çoğunlukla uyuşturucu baronlarının yattığı ceza evlerinde son günlerde çıkan olaylardan dolayı devlet başkanı Jair Bolsonaro, ülkede tüm cezaevlerindeki kontrolü tekrar ele alacaklarına ant içerkenbu tür olayların önüne geçmek için yeni cezaevlerine inşa edeceklerini söyledi.