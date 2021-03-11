Stu ne zaman gelecek? Stu videosu! Brawl Stars yeni karakter Stu çıkış tarihini açıkladı!

6 Mart tarihinde yayınlanan yeni Brawl Stars detayları sonrası Brawl Stars yeni karakter Stu ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak edildi. Tüm dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Brawl Stars hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Brawl Stars, Supercell tarafından ilk olarak 15 Haziran 2017'de, beta sürümü çıkartılmış hızlı tempolu freemium çok oyunculu bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018'dir. Oyun 9 Haziran 2020'de Çin'e yayınlanmasının ardından geliştirilmeye devam etti. Peki, Brawl Stars yeni karakter Stu ne zaman gelecek?

BRAWL STARS YENİ KARAKTER STU NE ZAMAN GELECEK?

Yeni karakterin çıkacağına dair ilk detaylar, Brawl Stars resmi hesaplarında duyuruldu. Ancak çıkış tarihine dair detaylar aktarılmadı. Sosyal medyada pek çok çıkış tarihi verilmiş olsa da en yakın çıkış tarihi Mart'ın ortası gibi duruyor. Supercell'de şu an güncellemeler devam ediyor.

Twitter'dan yaptıkları resmi açıklamada;

"Brawl Talk gerçekleşti fakat güncelleme bir sonraki hafta gelecek!

#PowerLeague, Power Play sezonu bittikten sonra başlayacak!

Ve EVET… Stu, güncelleme günü oyuna eklenecek!" sözlerine yer verildi.

BRAWL STARS STU VİDEOSU