Brawl Stars Stu ne zaman gelecek? Stu ne zaman gelecek?

6 Mart tarihinde yayınlanan Brawl Talk detayları sonrası Brawl Stars Stu ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı çok merak edilen konular arasında yer aldı. Tüm dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Brawl Stars hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Brawl Stars stu ne zaman gelecek? Stu ne zaman gelecek?

Brawl Stars, Supercell tarafından ilk olarak 15 Haziran 2017'de, beta sürümü çıkartılmış hızlı tempolu freemium çok oyunculu bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018'dir. Oyun 9 Haziran 2020'de Çin'e yayınlanmasının ardından geliştirilmeye devam etti. Peki, Brawl Stars yeni karakter Stu ne zaman gelecek?

BRAWL STARS STU NE ZAMAN GELECEK?

Yeni karakterin çıkacağına dair ilk detaylar, Brawl Stars resmi hesaplarında duyuruldu. Çkış tarihine dair detaylar aktarılmasa da Brawl Talk'ın yayınlanmasından kısa süre sonra geleceği tahmin ediliyor Mart ayında kesin çıkacağı da resmi hesaplar duyurulan detaylar arasında.

Sosyal medyada pek çok çıkış tarihi verilmiş olsa da en yakın çıkış tarihi Mart'ın ortası gibi duruyor, bu tarih en geç 25 Marta işaret ediyor. Supercell'de şu an güncellemeler devam ediyor.

Stu hakkında öne çıkan bir diğer detay ise 10 bin kupaya ulaşıldığında kilidinin açılacak olması. Brawl Talk'ta resmi olarak açıklanan Stu, yeni güncelleme gelir gelmez oyunculara sunulacak olan Brawl Stars'taki yepyeni Brawler'dır. Yeni Brawler, kupa yolunda 10.000 kupaya ulaşan oyunculara ücretsiz olarak verilecek.

Twitter'dan yaptıkları resmi açıklamada;

"#PowerLeague yarın başlıyor!

ŞİMDİ 10.000 kupada Stu'yu alabilirsiniz! Trophy

Güncelleme bakım molasından sonra gelecek!"