Brawl Stars ne zaman kapanıyor? Brawl Stars bitiş tarihi belli oldu mu?

Brawl Stars ne zaman kapanıyor? sorusu son aylarda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Oyuna hala güncellemeler gelmeye devam ederken oyunun kapanacağı da konuşuluyor. Son olarak Brawl Talk güncellemesi ile Stu karakterini getiren Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach'in yapımcıları tarafından tasarlanan Supercell Brawl Stars hakkında merak edilen konuların cevaplarını sizler için derledik. Brawl Stars bitiş tarihi belli oldu mu?