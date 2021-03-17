Brawl Stars ne zaman kapanıyor? Brawl Stars bitiş tarihi belli oldu mu?
Brawl Stars ne zaman kapanıyor? sorusu son aylarda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Oyuna hala güncellemeler gelmeye devam ederken oyunun kapanacağı da konuşuluyor. Son olarak Brawl Talk güncellemesi ile Stu karakterini getiren Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach'in yapımcıları tarafından tasarlanan Supercell Brawl Stars hakkında merak edilen konuların cevaplarını sizler için derledik. Brawl Stars bitiş tarihi belli oldu mu?
Brawl Stars kapanıyor mu? Brawl Stars ne zaman kapanıyor? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach'in yapımcıları tarafından tasarlanan Supercell Brawl Stars hakkında merak edilen konuların cevaplarını sizler için derledik.
BRAWL STARS NEDİR?
En çok oynanan oyunlar arasında yer alan Brawl Stars, başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 45 karakter yer almaktadır.
BRAWL STARS KARAKTERLERİ
Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:
- Yakın menzil
- Orta menzil
- Uzun menzilSuikastçılar
- Atıcılar
- Destekçiler
BRAWL STARS NE ZAMAN KAPANIYOR?
Sevilen oyun Brawl Stars'a son olarak Brawl Talk güncellemesi ile Stu karakteri oyuna katıldı. 2021 yılında kapanacağı iddia edilen oyun geliştirilmeye devam ederken herhangibir bitiş tarihi verilmedi.