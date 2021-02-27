Brawl Stars kapanıyor mu? Brawl Stars ne zaman kapanacak? Brawl Stars neden kapanıyor?

Mobil oyun dünyasının sevilen oyunu Brawl Stars kapanıyor mu? Brawl Stars ne zaman kapanacak? Brawl Stars neden kapanıyor? Brawl Stars hakkında yapılan haberler haberimizde.

Brawl Stars oyuncularını endişelendirecek bir haber ortaya atıldı. Peki, Brawl Stars kapanıyor mu? Brawl Stars ne zaman kapanacak? Brawl Stars neden kapanıyor?

BRAWL STARS NEDİR?

En çok oynanan oyunlar arasında yer alan Brawl Stars, başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir:

Yakın menzil

Orta menzil

Uzun menzilSuikastçılar

Atıcılar

Destekçiler

BRAWL STARS KAPANIYOR MU?

Sevilen oyunun 2021 yılında kapanacağı iddia edildi. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.